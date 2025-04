Un professionista esemplare

Franco Abruzzo è stato un nome di spicco nel panorama giornalistico italiano, un professionista che ha dedicato la sua vita alla verità e all’informazione. Nato a Cosenza, ha iniziato la sua carriera in Calabria, per poi trasferirsi a Milano, dove ha lavorato per importanti testate come Il Giorno e Il Sole 24 Ore. La sua passione per il giornalismo lo ha portato a coprire eventi cruciali e a raccontare storie che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Un impegno costante per la professione

Oltre alla sua attività di cronista, Abruzzo è stato un fervente sostenitore dei diritti dei giornalisti. La sua presenza nel consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, iniziata nel 1986, ha avuto un impatto significativo, specialmente per i colleghi più vulnerabili. La sua dedizione alla formazione professionale ha portato alla creazione dell’Istituto Carlo de Martino, un ente che ha formato centinaia di giornalisti, contribuendo così a elevare gli standard del settore.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Franco Abruzzo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Colleghi e amici lo ricordano non solo come un professionista serio, ma anche come un amico leale. Le sue battaglie per la giustizia e la verità continueranno a ispirare le nuove generazioni di giornalisti. La sua eredità vive attraverso il lavoro di coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui e che portano avanti i valori in cui credeva fermamente.