Un anniversario difficile

Il 3 maggio segna un momento di profonda riflessione per la famiglia McCann, poiché ricorre il 18esimo anniversario della scomparsa di Madeleine, avvenuta in Portogallo quando aveva solo tre anni. Questo giorno rappresenta non solo il ricordo di una bambina, ma anche la continua lotta per la verità e la giustizia.

La famiglia ha condiviso un messaggio toccante sui social media, esprimendo il loro amore e la loro determinazione a non dimenticare mai Maddie.

Un messaggio di amore e speranza

Nel post pubblicato sulla pagina Facebook “Official Find Madeleine Campaign”, la famiglia ha scritto: “Non importa quanto sia vicina o lontana, lei continua a essere qui con noi, ogni giorno, ma soprattutto nel suo giorno speciale.” Queste parole risuonano come un inno alla speranza, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di Maddie. La famiglia ha ringraziato i sostenitori per il loro continuo supporto, evidenziando come gli anni passino velocemente, ma la loro determinazione rimanga incrollabile.

Il mese di maggio e la Giornata internazionale dei bambini scomparsi

Maggio è un mese significativo non solo per la famiglia McCann, ma anche per tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un bambino. Il 25 maggio si celebra la ‘Giornata internazionale dei bambini scomparsi’, un momento per riflettere su tutte le vittime di questa tragica realtà. La famiglia McCann ha voluto estendere il proprio pensiero a tutti i bambini scomparsi, in particolare a quelli che si trovano lontani dalle loro case a causa di conflitti, come in Ucraina e Gaza. Questo messaggio di solidarietà è un richiamo alla comunità internazionale per non dimenticare mai i bambini che vivono in situazioni di vulnerabilità.

Il lavoro delle associazioni e delle forze di polizia

La famiglia ha espresso gratitudine verso l’associazione di beneficenza britannica “Missing People” e tutte le organizzazioni che si dedicano alla ricerca di bambini scomparsi. Nonostante le sfide e le risorse limitate, queste entità continuano a lavorare instancabilmente per portare a casa i bambini rapiti. La loro dedizione è fondamentale per mantenere viva la speranza nelle famiglie che affrontano questa dolorosa esperienza. Quest’anno, Maddie avrebbe compiuto 22 anni, un’età che rappresenta un traguardo importante nella vita di ogni giovane. La sua assenza continua a pesare sul cuore di chi l’ha amata e di chi spera ancora in un suo ritorno.