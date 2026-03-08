Riflessioni sul referendum: separazione delle carriere e senso comune oltre gli schieramenti

Una voce pubblica chiede di separare giustizia e politica e invita a votare con attenzione il 22-23 marzo evitando toni da derby

Il confronto pubblico sul referendum sulla separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri si è intensificato e ha assunto toni polarizzati. In una lettera aperta al direttore di Repubblica, Marina Berlusconi ha chiesto un approccio distaccato, sostenendo che il quesito referendario richiede una valutazione fondata sul merito e non sull’appartenenza politica. La lettera sottolinea l’importanza di separare le passioni di tifoseria dalle considerazioni istituzionali relative all’equilibrio dei poteri.

Proseguendo dal richiamo alla necessità di mettere da parte le passioni di tifoseria, la lettera mette a fuoco tre nodi centrali della discussione pubblica. Richiama innanzitutto il valore dell’autonomia della magistratura come presupposto di fiducia nell’ordinamento. Sostiene poi la necessità di un funzionamento trasparente del Consiglio superiore della magistratura, con procedure di nomina e disciplinari che riducano il rischio di conflitti di interesse.

Il testo inquadra tali richieste nella concezione della giustizia come bene comune. Per questo motivo, afferma che le scelte dei cittadini dovrebbero fondarsi su informazioni verificabili e argomentazioni razionali, non su slogan o rancori politici. Infine, la lettera sollecita strumenti istituzionali e garanzie procedurali volti a preservare l’imparzialità, indicando come prossimo passo un approfondimento pubblico e tecnico delle proposte.

Distinguere il merito dalla polemica

Secondo Marina Berlusconi, il dibattito si è ridotto a una contrapposizione binaria tra giustizia «di destra» e «di sinistra». Questa frammentazione ostacola una valutazione serena delle proposte e sposta l’attenzione dal contenuto della riforma alle appartenenze politiche.

La sfida consiste nel riportare il confronto sui cambiamenti istituzionali proposti e sulle loro ripercussioni sulla credibilità delle istituzioni. In assenza di questo approccio, avverte, esiste il rischio che il voto sia dettato da istinti di schieramento anziché dall’analisi delle conseguenze pratiche delle norme.

Il ruolo del Csm e la proposta del sorteggio

La lettera riprende il tema del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e propone interventi per limitare l’influenza delle correnti interne. Si intende introdurre meccanismi che riducano il peso delle logiche di fazione nelle nomine e nei trasferimenti, preservando al contempo la possibilità per i magistrati di ricoprire ruoli direttivi.

Tra le misure indicate figura il ricorso al sorteggio per alcune nomine, concepito come strumento per aumentare la trasparenza e arginare possibili interferenze politiche. I sostenitori affermano che il metodo potrebbe favorire decisioni basate su criteri oggettivi; i critici ne mettono in dubbio l’efficacia e la compatibilità con le prassi istituzionali. Il tema rimane al centro del dibattito e sarà valutato nelle fasi successive dell’esame della riforma.

Autonomia, indipendenza e tutela dei diritti

Il documento riprende il tema della separazione delle carriere e ne indica l’obiettivo principale: rafforzare la terzietà della funzione giudicante senza ledere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. La lettera sottolinea che la percezione di imparzialità è condizione necessaria perché la giustizia tuteli efficacemente i diritti civili.

Per questo vengono proposte garanzie procedurali e meccanismi di controllo pensati per accrescere la fiducia pubblica. Tra le ipotesi illustrate figura la costituzione di una nuova Alta Corte disciplinare, con modalità di selezione che prevedono anche il sorteggio, come strumento per ridurre le influenze interne. Le proposte saranno valutate nelle fasi successive dell’esame della riforma.

Garantismo e contrasto al giustizialismo

Il testo distingue chiaramente garantismo e giustizialismo. Il primo è presentato come tutela delle garanzie processuali e dei diritti fondamentali. Il secondo è descritto come una tendenza a prevalere sulle garanzie in nome di reazioni emotive. L’autrice sottolinea che il garantismo non è un simbolo di parte ma un principio trasversale che protegge la democrazia. In questo contesto garantismo indica la priorità delle procedure e delle garanzie; giustizialismo indica invece la strumentalizzazione della giustizia a fini politici.

Un appello al buon senso degli elettori

Marina Berlusconi rivolge un invito al buon senso in vista del voto del 22-23 marzo. Chiede agli elettori di valutare se la riforma possa migliorare il funzionamento della giustizia e la credibilità delle istituzioni. Il richiamo è a evitare che le scelte siano determinate da logiche di schieramento o da narrazioni semplificatorie. Le proposte saranno valutate nelle fasi successive dell’esame della riforma, monitorando l’impatto sulle garanzie e sull’autonomia delle istituzioni.

L’autrice precisa che il suo sostegno al sì non deve essere interpretato come una rivendicazione personale né come un tributo a eredità politiche familiari. Si tratta, secondo la stessa, di una scelta orientata al rafforzamento del sistema di giustizia a vantaggio del bene comune. La sfida resta riportare il confronto sui fatti e sulle implicazioni concrete della riforma, in modo che il voto risulti informato e responsabilmente motivato; l’autrice sollecita