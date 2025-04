Il contesto della legge Morandi

La recente approvazione della legge Morandi ha sollevato un acceso dibattito in Parlamento e tra le istituzioni. Questo provvedimento, che si propone di garantire risarcimenti ai familiari delle vittime di incidenti causati da cedimenti di infrastrutture stradali, è stato accolto con unanimità, ma non senza sollevare interrogativi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier Giorgia Meloni, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo a diversi aspetti della legge.

Le criticità evidenziate da Mattarella

Tra le principali osservazioni del presidente, emerge una forte preoccupazione per la disparità di trattamento tra genitori sposati e non. La legge, infatti, presenta una norma che discrimina le Unioni civili rispetto al matrimonio, creando una situazione di ingiustizia per i figli delle vittime. Inoltre, Mattarella ha sollevato dubbi sulla limitazione dei risarcimenti solo alle vittime di incidenti su “strade nazionali”, evidenziando l’incertezza interpretativa riguardo alla definizione di “infrastruttura di rilievo nazionale”. Questa ambiguità potrebbe escludere ingiustamente altre vittime di cedimenti stradali, come nel caso del tragico crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002.

Discrezionalità e eguaglianza

Un altro punto critico sollevato da Mattarella riguarda la discrezionalità nella distribuzione dei fondi. La legge demanda a norme secondarie la definizione degli eventi dannosi e dei soggetti aventi diritto ai risarcimenti, lasciando ampio margine di manovra alle autorità competenti. Questa situazione solleva interrogativi sulla conformità della legge ai principi di eguaglianza e giustizia. Il presidente ha sottolineato che limitare i benefici ai soli cedimenti stradali appare in contrasto con il principio di eguaglianza, specialmente considerando le vittime di eventi simili in strutture diverse, come scuole e ospedali.

La risposta della politica

Nonostante le riserve espresse, il presidente ha firmato la legge, evidenziando la necessità di manifestare solidarietà verso i familiari delle vittime. La politica, dal canto suo, ha reagito in modo piuttosto silenzioso, con il Partito Democratico e Italia Viva che hanno riconosciuto la validità delle osservazioni del Quirinale. Entrambi i partiti si sono impegnati a lavorare affinché il Parlamento possa accogliere i suggerimenti del presidente, dimostrando così una volontà di migliorare il testo legislativo.