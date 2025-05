Il dilemma dello scioglimento dei Comuni

Negli ultimi anni, la questione dello scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica è diventata un tema di grande attualità in Italia. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha recentemente espresso la necessità di rivedere questa pratica, suggerendo che non sempre rappresenti la soluzione più efficace.

Durante un incontro a Caivano, ha sottolineato l’importanza di riflettere su un approccio che possa andare oltre il semplice scioglimento, proponendo l’idea di un “terzo genere” che preveda forme di affiancamento ai sindaci da parte delle prefetture.

Un approccio innovativo per il futuro

La proposta di Piantedosi si inserisce in un contesto più ampio di riforma e innovazione nella gestione dei Comuni colpiti dalla camorra. L’obiettivo è quello di creare un modello di governance che non si limiti a sciogliere gli organi elettivi, ma che favorisca un intervento diretto e costruttivo. Questo approccio potrebbe consentire di mantenere la continuità amministrativa, evitando il vuoto di potere che spesso si verifica in seguito a uno scioglimento. La sperimentazione avviata a Caivano rappresenta un primo passo in questa direzione, con l’intento di trasformare la città in un esempio positivo da replicare in altre realtà.

Il coraggio di cambiare

Il ministro ha affermato che il governo Meloni sta affrontando con determinazione i problemi storici dei territori italiani. “Il coraggio di cambiare” è il motto che guida questa nuova fase, in cui si cerca di affrontare le radici del problema camorristico con strategie innovative. Piantedosi ha evidenziato come, per troppo tempo, si sia parlato di volontà di cambiamento senza risultati concreti. Ora, con l’iniziativa di Caivano, si intende dimostrare che è possibile realizzare progetti ambiziosi e trasformativi, capaci di restituire dignità e sicurezza ai cittadini.