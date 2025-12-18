Riforma delle Misure Pensionistiche: Cosa Cambia nel Governo?

Il governo italiano ha recentemente affrontato un acceso dibattito riguardante le nuove disposizioni relative alle pensioni. La premier Giorgia Meloni è intervenuta in Aula per annunciare che l’esecutivo intende apportare correzioni alla riforma, oggetto di contestazioni. Questa decisione è stata presa dopo una giornata caratterizzata da malumori e tensioni all’interno della maggioranza.

Le misure inizialmente proposte avevano suscitato numerose reazioni negative, tanto che esponenti di partiti alleati, come la Lega e Forza Italia, avevano manifestato le proprie riserve. Le critiche si concentravano in particolare sulle norme che prevedevano tagli retroattivi per il riscatto della laurea e l’innalzamento delle finestre pensionistiche.

Le modifiche annunciate dal governo

La premier Meloni ha confermato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) sta già lavorando per rivedere le norme criticate. Tra le modifiche già annunciate, c’è la cancellazione dei tagli retroattivi sul riscatto della laurea, un tema di rilevante interesse per i giovani lavoratori e gli studenti universitari. Tuttavia, rimane da chiarire se anche la questione delle finestre verrà rivista, un aspetto su cui la Lega ha espresso forti preoccupazioni.

Le richieste della Lega

Il partito della Lega ha presentato un emendamento mirato a eliminare sia i tagli sul riscatto della laurea sia la modifica delle finestre pensionistiche. Nonostante le tensioni, Meloni ha cercato di rassicurare i membri della maggioranza, sottolineando che le scelte politiche devono essere prerogativa del Parlamento e non di “manine” burocratiche.

Reazioni e opposizioni

Le opposizioni non si sono fatte attendere. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito le misure come un vero e proprio “furto” ai danni di giovani e anziani. Dall’altro lato, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, ha criticato la Lega per aver cercato di scaricare la responsabilità sui burocrati del Mef, nonostante avessero un proprio ministro dell’Economia. Anche Nicola Fratoianni di Avs ha messo in evidenza il tradimento degli elettori, esigendo scuse formali.

L’ex premier Matteo Renzi ha sottolineato il disprezzo nei confronti del Parlamento, evidenziando come le modifiche siano state annunciate in modo poco trasparente. Malgrado le critiche, le modifiche annunciate sembrano aver contribuito a sbloccare la situazione, permettendo alla manovra di proseguire più rapidamente.

Prossimi passi e tempistiche

Con i tempi sempre più ristretti, il governo ha pianificato di portare la manovra in Assemblea al Senato il prossimo lunedì, con il voto finale previsto tra Natale e Capodanno. Nel frattempo, sono state approvate alcune modifiche che riguardano gli enti locali, come l’estensione dei termini per la presentazione dei piani finanziari relativi alla raccolta dei rifiuti.

Inoltre, è stato previsto un contributo di 2,5 milioni di euro per le abitazioni danneggiate dal sisma nelle Marche e in Umbria. Tuttavia, l’ipotesi di alzare la soglia per i pagamenti in contante da 5.000 a 10.000 euro sembra ormai sfumata, con l’emendamento presentato da Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia che è stato ritirato.

La manovra si trova in un momento cruciale e la possibilità di ulteriori modifiche rimane alta. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro delle politiche pensionistiche italiane e per l’intera manovra economica proposta dal governo.