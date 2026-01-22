Riforme al DDL Stupro: Le Critiche di Bongiorno sul Consenso e le Nuove Implicazioni

Le modifiche al disegno di legge sugli stupri proposte da Bongiorno hanno generato un acceso dibattito politico e sociale, suscitando ampie discussioni e riflessioni su temi di giustizia, diritti delle vittime e riforme legislative.

Il recente dibattito sulle modifiche al ddl stupri ha sollevato un acceso dibattito pubblico. La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una nuova formulazione del testo, attualmente in discussione presso la commissione Giustizia. Questa proposta elimina il concetto di consenso, sostituendolo con quello di dissenso, generando reazioni forti da parte delle opposizioni e delle associazioni per i diritti delle donne.

La proposta di riformulazione

La riformulazione proposta dalla Bongiorno si concentra sul principio del dissenso rispetto a un atto sessuale. Nel nuovo testo, si afferma che “la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto”. Questo cambiamento di terminologia, che elimina la definizione di consenso libero e attuale, ha attirato critiche, poiché molti sostengono che possa ridurre la protezione delle vittime di violenza sessuale.

Critiche e preoccupazioni

Le opposizioni politiche, in particolare il partito Democratico, hanno manifestato un forte disappunto riguardo alla proposta. L’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha definito la riformulazione come un regresso grave e incomprensibile. Lorenzin ha sottolineato che spostare l’attenzione dalla necessità di consenso alla valutazione del dissenso significa caricare la vittima dell’onere della prova. Senza un esplicito consenso, qualsiasi atto sessuale non dovrebbe essere considerato lecito. Questa modifica, secondo Lorenzin, mina un principio fondamentale della giurisprudenza attuale.

Le reazioni delle associazioni per i diritti delle donne

Le associazioni per i diritti delle donne hanno espresso critiche significative riguardo alla proposta in discussione. Elisa Ercoli, presidente di un noto centro antiviolenza, ha dichiarato che la proposta rappresenta un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Secondo Ercoli, il passaggio da consenso a dissenso potrebbe garantire agli aggressori una scappatoia, spostando l’onere della prova sulla vittima. Questa potrebbe trovarsi nella difficile condizione di dover giustificare la propria reazione o la mancanza di reazione.

Le conseguenze legali

La nuova proposta legislativa prevede una riduzione delle sanzioni per la violenza sessuale, con pene che potrebbero variare da 4 a 10 anni. Questo cambiamento si discosta dal testo iniziale, che prevedeva sanzioni più severe. Tale modifica ha sollevato preoccupazioni, suscitando interrogativi sulla capacità delle nuove misure di garantire una protezione adeguata alle vittime.

La difesa della senatrice Bongiorno

In risposta alle critiche, la senatrice Bongiorno ha difeso la sua proposta, sostenendo che il nuovo testo pone al centro la tutela della donna. Ha affermato che la norma assicura una protezione completa, evidenziando che anche gli atti sessuali compiuti in assenza di consenso o in situazioni di impossibilità di reazione saranno considerati violenze. La senatrice ha anche sottolineato che il testo della Camera presentava alcune vaghezze che necessitavano di chiarimenti e precisazioni.

Il dibattito sul ddl stupri continua a suscitare forti emozioni e divisioni, con la comunità politica e sociale che rimane in attesa di ulteriori sviluppi. La questione del consenso è ormai diventata cruciale. Molte voci chiedono che venga riconsiderata per garantire una legge più efficace nella lotta alla violenza di genere. Le posizioni sono diverse e il confronto tra le parti coinvolte è acceso, con la necessità di trovare un punto di equilibrio che possa soddisfare le esigenze di tutela delle vittime e di rispetto dei diritti degli accusati.