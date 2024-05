Riforme: Aula Senato riprende esame emendamenti premierato

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Sono ripresi i voti degli emendamenti al ddl Casellati, dopo la sospensione dell'Aula per mancanza di numero legale. In corso i voti sugli emendamenti relativi alla norma di soppressione dei senatori a vita, che da ieri è all'esame dell'Aula. Ieri l&...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Sono ripresi i voti degli emendamenti al ddl Casellati, dopo la sospensione dell'Aula per mancanza di numero legale. In corso i voti sugli emendamenti relativi alla norma di soppressione dei senatori a vita, che da ieri è all'esame dell'Aula. Ieri l'Aula ha votato 45 emendamenti, sui circa tremila depositati dalle opposizioni, bocciandoli tutti, con ricorso anche a un mini-canguro, che ha portato all'accorpamento di alcuni emendamenti simili, che sono stati votati e respinti con unico pronunciamento. Le opposizioni, questa mattina in apertura di seduta, hanno chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, richiesta su cui si deciderà in giornata.