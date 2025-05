Riforme: Braga a Ciriani, 'non accetteremo alcuna forzatura su premierato'**

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Polemica senza senso delle opposizioni? "Evidentemente Ciriani ha così poco rispetto del Parlamento da pensare che quello che si dice in conferenza dei capigruppo sono solo parole al vento". La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, replica così al ministro Luca Ciriani che ha parlato di "clamore e polemica senza senso" a proposito delle proteste delle opposizioni, dopo la riunione dei capigruppo di ieri a Montecitorio in cui è emersa la volontà di governo e maggioranza di portare in aula a luglio il premierato.

"In questi mesi -continua Braga, interpellata dall'Adnkronos- siamo pieni di precedenti in cui il presidente della I Commissione ha utilizzato le decisioni della capigruppo per imporre forzature inaccettabili su tempi, procedure e modalità di discussione dei provvedimenti. Noi non siamo disponibili ad accettare nessuna forzatura sulla discussione della riforma del premierato che è un attacco alle istituzioni democratiche, all'equilibrio tra i poteri e al ruolo stesso del Parlamento".

"Quello che si è consumato ieri è l'ennesimo gioco all’incasso dentro la maggioranza: in cambio del decreto sicurezza alle lega, Fdi incassa lo sblocco del premierato e accontenta Fi con la riforma della giustizia. Un regolamento di conti per piantare una bandierina che interessa evidentemente al partito della premier. Ci aspetteremmo invece dal ministro dei Rapporti col Parlamento maggiore rispetto del Parlamento e delle istituzioni che dovrebbe servire".