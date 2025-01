Riforme e audizioni: il calendario politico della settimana

Riforma costituzionale sulla separazione delle carriere

La settimana politica italiana si apre con un’importante discussione in Aula alla Camera dei Deputati, dove si esaminerà la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Questo tema, di grande rilevanza per il sistema giudiziario del Paese, ha suscitato un acceso dibattito tra le forze politiche. La proposta mira a garantire una maggiore indipendenza tra magistratura inquirente e giudicante, un passo che potrebbe influenzare profondamente il funzionamento della giustizia italiana. L’inizio dell’esame è previsto per le ore 16.00, e si prevede una partecipazione attiva da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Audizioni e indagini conoscitive

Un altro evento significativo è l’audizione del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che si terrà alle ore 13.45 nella commissione Affari sociali della Camera. Questa audizione è parte di un’indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie, un tema cruciale in un momento in cui il sistema sanitario italiano è sotto pressione. Cartabellotta porterà la sua esperienza e le sue proposte per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari, un argomento che interessa non solo i professionisti del settore, ma anche i cittadini.

Discussioni al Senato e accordi internazionali

Al Senato, la giornata inizia con la discussione per la ratifica di importanti accordi internazionali, un passo fondamentale per la politica estera italiana. Inoltre, si esamineranno due disegni di legge significativi: uno per l’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi e l’altro per la Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Queste iniziative mirano a promuovere la memoria storica e a sensibilizzare la popolazione sui temi della digitalizzazione e dei diritti civili. La commissione Affari costituzionali del Senato si riunirà nel pomeriggio per esaminare il decreto Milleproroghe, un provvedimento che tocca vari aspetti della vita economica e sociale del Paese.

Eventi internazionali e udienze papali

Oltre agli eventi parlamentari, la settimana si arricchisce di appuntamenti internazionali. A Tokyo, si attende la pubblicazione dei dati sui salari di novembre, un indicatore importante per l’economia giapponese. A Francoforte, la Banca Centrale Europea presenterà il suo bollettino economico, fornendo indicazioni sulle politiche monetarie future. Infine, a Città del Vaticano, si svolgerà l’udienza generale del Papa, un momento di grande significato spirituale e sociale per i fedeli di tutto il mondo.