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RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini

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Quattro giorni di eventi, gare, incontri e formazione professionale che coinvolgono la Riviera e migliaia di operatori e appassionati da tutto il mondo....

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Quattro giorni di eventi, gare, incontri e formazione professionale che coinvolgono la Riviera e migliaia di operatori e appassionati da tutto il mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=5vmwfjPFvwk