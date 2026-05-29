Home > Video > RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti... RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini Quattro giorni di eventi, gare, incontri e formazione professionale che coinvolgono la Riviera e migliaia di operatori e appassionati da tutto il mondo.... di Adnkronos Pubblicato il 29 Maggio 2026 alle 10:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Quattro giorni di eventi, gare, incontri e formazione professionale che coinvolgono la Riviera e migliaia di operatori e appassionati da tutto il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=5vmwfjPFvwk