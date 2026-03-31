Rimozione delle bandiere dell'UE: la mossa dei sindaci del Rassemblement National

Diversi sindaci eletti del Rassemblement National hanno pubblicato sui social la rimozione della bandiera europea , suscitando la condanna del governo e un dibattito su identità e pragmatismo politico

Negli ultimi giorni alcuni nuovi sindaci di orientamento di destra in Francia hanno tolto la bandiera europea dai balconi o dagli uffici dei municipi, documentando l’azione con post e video sui social. Le immagini diffuse mostrano amministratori che rimuovono la bandiera dell’UE lasciando al suo posto il tricolore francese e, in alcuni casi, la bandiera regionale: gesti che hanno subito alimentato polemiche nazionali e dichiarazioni ufficiali.

La vicenda ha richiamato l’attenzione sul significato simbolico di questi atti e sulle possibili conseguenze pratiche: oltre all’aspetto simbolico, la decisione è stata bollata da delegati del governo come populismo e ha sollevato domande su eventuali contraddizioni rispetto ai benefici concreti che i comuni ricevono dall’Unione europea. Allo stesso tempo i sindaci coinvolti hanno difeso la scelta come riaffermazione della sovranità locale e nazionale.

Gli episodi più noti e le dichiarazioni dei sindaci

Tra i casi più visibili c’è quello di Christophe Barthès, sindaco a Carcassonne, che ha pubblicato un video su X in cui si vede rimuovere la bandiera europea dal balcone del municipio accompagnando il gesto con la scritta “Fuori le bandiere europee dal municipio! Dentro le bandiere francesi”. A Cagnes-sur-Mer, il neo sindaco Bryan Masson ha condiviso la foto del suo ufficio in cui si notano numerose bandiere francesi ma nessuna bandiera dell’UE. Anche la sindaca di Canohès, Carla Muti, ha pubblicato un video della rimozione.

Altri casi e varianti del gesto

Non tutti gli episodi si sono limitati alla sola bandiera dell’UE: ad esempio il sindaco di Harnes, Anthony Garénaux-Glinkowski, oltre a rimuovere la bandiera europea ha tolto anche la bandiera ucraina che molti municipi espongono in segno di solidarietà dopo l’invasione russa del 2026. Questi atti mostrano come la protesta simbolica possa estendersi a diverse icone pubbliche, trasformando l’esibizione delle bandiere in un terreno di confronto politico.

La reazione del governo e il dibattito politico

Dal punto di vista istituzionale la mossa è stata duramente criticata: il ministro degli Esteri ha definito la rimozione come un atto che tradisce valori comuni e ha ricordato che l’identità nazionale non viene annullata dall’identità europea. Nelle parole del rappresentante governativo si è sottolineato come sia possibile coniugare appartenenze multiple senza che l’una cancelli l’altra, mettendo in guardia contro narrative che strumentalizzano i simboli per raccogliere consenso.

Accuse di populismo e interrogativi pratici

Altri membri dell’esecutivo hanno denunciato la scelta come populismo, sollevando questioni pratiche: se i comuni restano legati a programmi di finanziamento o a contributi europei, fino a che punto la rimozione della bandiera è coerente con la ricezione di tali risorse? I funzionari governativi hanno chiesto se, a livello locale, si intende rinunciare anche a benefici concreti collegati all’UE, mettendo in evidenza una possibile discrepanza tra gesto simbolico e interessi materiali.

Significato simbolico, quadro normativo e prospettive elettorali

Sul piano giuridico non esiste in Francia l’obbligo generale di esporre la bandiera europea sui municipi se non in date specifiche come il 9 maggio, giorno d’Europa. Tuttavia il gesto ha una valenza politica ampia: da un lato rafforza il profilo identitario del Rassemblement National, che punta a capitalizzare consensi in vista di battaglie elettorali nazionali; dall’altro alimenta un dibattito pubblico sulla natura delle appartenenze sovrapposte — nazionale, regionale, europea — e su come siano rappresentate nello spazio pubblico.

Possibili ricadute sulle elezioni future

Analisti e osservatori politici leggono questi segnali come tentativi di polarizzare l’opinione pubblica e consolidare un elettorato sensibile ai temi dell’identità e della sovranità. Se da una parte i gesti simbolici possono avere un forte impatto comunicativo a livello locale, dall’altra si confrontano con questioni pratiche e con la responsabilità amministrativa di gestire fondi e programmi che spesso provengono anche dall’Unione europea. La dinamica suggerisce che il tema delle bandiere resterà un elemento di campagna nei prossimi mesi.