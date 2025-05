Rinnovo del consiglio di amministrazione alla Luiss Business School

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Oggi, nella storica sede di Villa Blanc a Roma, si è svolta l’Assemblea degli Azionisti della Luiss Business School, un incontro cruciale per il futuro dell’istituzione. Durante l’assemblea, è stato deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che guiderà la scuola per i prossimi tre esercizi. Il nuovo consiglio è composto da figure di spicco nel panorama accademico e imprenditoriale italiano, tra cui Luigi Abete, che assume la carica di Presidente, e Raffaele Oriani, riconfermato nel ruolo di Dean della Scuola.

Nuove nomine e continuità

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a Luigi Abete e Raffaele Oriani, include nomi come Gianfranco Battisti, Rita Paola Maria Carisano, Giuseppina Di Foggia e Riccardo Di Stefano. Queste nomine rappresentano un mix di esperienza e innovazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide del settore dell’alta formazione. Il Presidente Abete ha espresso gratitudine verso i membri uscenti, sottolineando l’importanza della continuità nella governance della scuola.

Strategia di sviluppo e posizionamento

La Luiss Business School ha annunciato l’intenzione di proseguire il suo percorso di sviluppo, in linea con un nuovo piano strategico che mira a rafforzare il posizionamento “glocal” dell’istituzione. Questo approccio non solo consolida la strategia multi-hub, ma prevede anche un ampliamento significativo della sede di Milano, un passo strategico per attrarre studenti e professionisti da tutto il mondo. La scuola si propone di diventare un punto di riferimento nell’alta formazione, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.