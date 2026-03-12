Rinvio della tassa sui mini pacchi e interventi su iper-ammortamento e Iva

Il governo posticipa l'applicazione del contributo sui mini pacchi e modifica la disciplina dell'iper-ammortamento e dell'IVA sulle permute

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato un intervento normativo che posticipa l’entrata in vigore della cosiddetta tassa sui mini pacchi, ovvero il contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. Con un provvedimento in arrivo che modificherà la legge di bilancio 2026, l’applicazione della misura è stata rinviata fino al 30 giugno 2026, dando tempo agli uffici e agli operatori di adeguare i sistemi e le procedure necessarie.

Contestualmente al rinvio, il provvedimento comprende altre due correzioni significative: la soppressione di una clausola legata all’iper-ammortamento e la precisazione delle regole per la determinazione della base imponibile Iva nelle permute. In particolare, viene eliminata la limitazione che riservava il beneficio solo agli acquisti di beni prodotti in Europa o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, mentre il nuovo criterio per l’IVA sulle permute sarà applicato solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, preservando così il principio del legittimo affidamento per gli accordi precedenti.

Perché è stato deciso il differimento

La scelta di rinviare l’applicazione della tassa risponde a esigenze operative e di coordinamento normativo. Da un lato, è necessario che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiorni il proprio sistema informativo per rilevare e gestire il contributo sulle piccole spedizioni; dall’altro c’è la necessità di evitare sovrapposizioni con disposizioni a livello internazionale ed europeo. Il differimento offre quindi il tempo per armonizzare regole e procedure, riducendo il rischio di errori tecnici e di possibili oneri duplicati per i consumatori e gli operatori coinvolti.

Rischi di sovrapposizione e pressioni politiche

Tra i motivi che hanno spinto al rinvio c’è il rischio concreto di doppia tassazione qualora norme nazionali e misure europee venissero applicate contemporaneamente: se a livello europeo fosse prevista una tariffa e l’Italia applicasse il proprio contributo senza coordinamento, il costo per singola spedizione potrebbe aumentare sensibilmente. A questo si sono sommate sollecitazioni politiche e richieste di chiarimento da parte di partiti e associazioni di categoria, che temevano impatti negativi sulla competitività dell’e-commerce e sui consumatori che acquistano prodotti a basso prezzo dall’estero.

Impatto su consumatori, piattaforme e commercianti

Il rinvio interessa direttamente chi acquista dall’estero e le piattaforme che gestiscono i flussi di piccoli pacchi. Un contributo aggiuntivo rischia di alterare i prezzi finali offerti da alcuni grandi operatori internazionali, ma anche la marginalità dei venditori che importano merce a basso costo. Il differimento fino al 30 giugno 2026 permette di valutare scenari alternativi e di predisporre meccanismi operativi meno impattanti, tutelando nel contempo il principio di correttezza amministrativa e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

Effetti sul mercato e possibili scenari

Se la tassa fosse applicata senza coordinamento, potremmo assistere a un aumento dei costi per i consumatori o a una riorganizzazione delle supply chain da parte dei commercianti. Al contrario, il rinvio apre la strada a soluzioni tecniche per integrare il contributo amministrativo nei sistemi di spedizione e a confronti con l’Unione Europea per evitare duplicazioni. In questa fase sono determinanti i prossimi atti legislativi che dovranno tradurre le intenzioni del MEF in norme operative, nonché l’attività degli uffici tecnici per aggiornare le piattaforme informatiche coinvolte.

Cosa cambia per l’iper-ammortamento e le regole Iva sulle permute

Oltre al differimento della tassa sui mini pacchi, il provvedimento interviene sull’iper-ammortamento previsto nella manovra: viene soppressa la disposizione che limitava il beneficio agli acquisti di beni prodotti in Europa o nello Spazio economico europeo, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari. Sulla disciplina delle permute, invece, viene precisato che il nuovo criterio, che prende come base imponibile Iva l’ammontare complessivo dei costi, si applica esclusivamente alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre per i contratti anteriori permane il criterio del valore normale.

Conseguenze pratiche e principio di certezza del diritto

La soluzione adottata mira a garantire la certezza dei rapporti già instaurati e a rispettare il principio del legittimo affidamento. Le imprese che hanno stipulato contratti prima del 1° gennaio 2026 continueranno a calcolare l’IVA secondo le regole precedenti, evitando modifiche retroattive che potrebbero alterare assetti negoziali consolidati. Per gli investimenti in beni strumentali, l’eliminazione della clausola territoriale dell’iper-ammortamento permette una maggiore flessibilità nelle scelte di approvvigionamento.

Prossimi passi e tempistiche procedurali

Dal punto di vista procedurale, il differimento e le correzioni saranno formalizzati tramite un provvedimento legislativo che interverrà sulla legge di bilancio 2026 e, in parte, tramite il decreto fiscale atteso nei prossimi consigli dei ministri. Per rendere effettive le modifiche sarà necessario il via libera formale alle norme e l’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane. In attesa degli atti definitivi, il rinvio fino al 30 giugno 2026 offre una finestra utile per allineare regole tecniche e tutela dei diritti di consumatori e imprese.