Rischio cancellazioni voli per carburante: diritti dei passeggeri e cosa sapere

Se alcuni aeroporti segnalano distribuzioni contingentate di cherosene , è utile sapere quali tutele prevede il Regolamento 261/2004 e come ottenere rimborso o assistenza in caso di cancellazione.

Negli ultimi giorni alcune segnalazioni su distribuzioni contingentate di carburante per aeromobili in scali come Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna e problemi temporanei a Brindisi, Pescara e Reggio Calabria hanno acceso l’attenzione dei viaggiatori. Sebbene le autorità come l’ENAC abbiano invitato a non creare allarmismi sostenendo che le riserve sono ancora gestite, esperti e associazioni di consumatori hanno spiegato che il perdurare di tensioni geopolitiche potrebbe rendere più incisive le ripercussioni sul traffico aereo.

Le rotte verso l’Oriente sono state riviste per evitare lo spazio aereo mediorientale e molti collegamenti che passavano per hub del Golfo hanno subito modifiche, con conseguente aumento dei costi per alcune tratte. Secondo il presidente dell’UNC, Massimiliano Dona, il rischio principale al momento è l’incremento dei prezzi e la riduzione della capacità su certe rotte; tuttavia, è importante conoscere quali diritti rimangono ai passeggeri se un vettore decide di cancellare un volo.

Quali tutele garantisce la normativa europea

Il punto di riferimento per i viaggiatori è il Regolamento 261/2004, che disciplina i diritti in caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco. Tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea e quelli gestiti da vettori comunitari in arrivo in Europa rientrano in questa tutela. Esistono però delle esclusioni: non sono coperti i biglietti gratuiti o le tariffe riservate al personale e non valgono le situazioni in cui l’imbarco è negato per motivi di salute, di sicurezza o per documenti non validi.

Diritti fondamentali del passeggero

Se il vettore annulla il volo, il passeggero può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo, il prima possibile o in una data successiva concordata. In ogni caso scattano obblighi di assistenza: pasti e bevande in funzione della durata dell’attesa, la possibilità di effettuare due chiamate o inviare messaggi, e, se necessario, la sistemazione in albergo con trasferimento da e per l’aeroporto quando il primo volo utile è il giorno successivo.

Compensazione economica e la nozione di cause eccezionali

Oltre all’assistenza e al rimborso, il Regolamento prevede una compensazione pecuniaria che varia in base alla distanza del volo, ma la sua applicazione dipende anche dai tempi di comunicazione della cancellazione. È importante comprendere il concetto di cause eccezionali: eventi esterni e imprevedibili, come conflitti armati o blocchi strategici, che possono esonerare la compagnia dal pagare il risarcimento.

Importi e condizioni

Quando la compagnia non avvisa con almeno due settimane di anticipo, il passeggero può avere diritto a una compensazione che, secondo le distanze, è: 250 euro per tratte fino a 1.500 km; 400 euro per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le tratte tra 1.500 e 3.500 km; 600 euro per tutte le tratte più lunghe. Tuttavia, se la cancellazione è legata a una circostanza eccezionale come una guerra o un blocco strategico delle rotte commerciali, il diritto alla compensazione potrebbe non spettare, salvo che emergano elementi a carico della compagnia.

Assicurazioni e consigli pratici per i viaggiatori

Di fronte all’incertezza, alcuni consumatori ricevono il suggerimento di aggiungere polizze assicurative che coprano annullamenti e spese extra. Pur essendo una scelta valida per chi cerca una tutela aggiuntiva, va ricordato che la normativa europea già assicura rimborso e assistenza minima senza obbligo di assicurazione privata. È però sensato valutare una protezione integrativa in caso di pacchetti complessi o spese non contemplate dal regolamento.

Al check-in o alla comunicazione della cancellazione è utile conservare tutta la documentazione: la notifica del vettore, le ricevute delle spese sostenute e il numero del volo alternativo proposto. Se si ritiene che i diritti non siano stati rispettati, ci si può rivolgere agli organismi nazionali di tutela dei consumatori o a sportelli specializzati per ottenere assistenza nella richiesta di rimborso o compensazione.

Breve sintesi e azioni consigliate

In sintesi, la possibilità concreta che alcune rotte subiscano disagi a causa della scarsità di carburante non cancella le tutele riconosciute ai viaggiatori: rimborso, assistenza e, in determinate condizioni, compensazione pecuniaria. È prudente monitorare gli aggiornamenti del vettore e delle autorità, valutare l’opzione di un’assicurazione integrativa se lo si ritiene necessario e conservare tutta la documentazione utile per eventuali reclami.