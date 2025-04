Ristorazione collettiva: sfide e opportunità nel settore alimentare

Il contesto della ristorazione collettiva in Italia

La ristorazione collettiva rappresenta un settore cruciale per il benessere sociale ed economico del Paese. Con oltre mille aziende attive, questo comparto fornisce quotidianamente pasti a studenti, pazienti e lavoratori, contribuendo a garantire un’alimentazione sana e bilanciata. Tuttavia, i numeri del 2023, che parlano di 783 milioni di pasti serviti, evidenziano una significativa diminuzione rispetto ai 858 milioni pre-pandemia. Questo calo è attribuibile a diversi fattori, tra cui l’aumento dello smart working e la diminuzione degli alunni nelle scuole.

Le sfide economiche del settore

Un’analisi condotta da Nomisma per l’Osservatorio sulla ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon) ha messo in luce le difficoltà economiche che il settore sta affrontando. L’aumento dei costi delle materie prime, in particolare alimentari e gas, ha avuto un impatto devastante sulle operazioni quotidiane delle aziende. Questi costi, già elevati a causa della pandemia, sono stati ulteriormente aggravati dal conflitto russo-ucraino, creando un contesto di incertezza e difficoltà per gli operatori del settore.

Normative e opportunità di crescita

Oltre alle sfide economiche, le aziende della ristorazione collettiva si trovano a dover navigare in un complesso sistema normativo. Le normative attuali, sebbene necessarie per garantire standard di qualità e sicurezza, possono rappresentare un freno allo sviluppo e all’innovazione. In particolare, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) impone l’utilizzo di alimenti biologici e a Km zero, senza considerare la disponibilità dei prodotti sul mercato e senza adeguati strumenti per allineare i prezzi ai costi maggiori. Questo scenario richiede un confronto aperto e consapevole tra gli attori del settore per individuare soluzioni pratiche e sostenibili.

Il ruolo della ricerca e del confronto

Il convegno organizzato da Oricon rappresenta un’importante occasione di dialogo tra esperti e operatori del settore. L’obiettivo è quello di mettere in luce le criticità e le opportunità, avviando un confronto che possa portare a soluzioni concrete per garantire la qualità dei servizi offerti. Come sottolineato dal presidente di Oricon, Carlo Scarsciotti, è fondamentale avviare un dibattito che possa contribuire a un futuro più sostenibile e innovativo per la ristorazione collettiva in Italia.