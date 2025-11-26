Ristrutturazione della proposta di pace ucraina dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina

Il conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio, ha portato a una crescente necessità di trovare una soluzione diplomatica. Recentemente, un’importante conversazione tra il rappresentante statunitense Steve Witkoff e un alto ufficiale del Cremlino ha rivelato come le diplomazie stiano cercando di orientare le trattative per un accordo di pace. In questo contesto, si è assistito a una ristrutturazione della proposta di pace che gli Stati Uniti hanno presentato a Kiev.

Il ruolo cruciale degli Stati Uniti

Durante una telefonata avvenuta a metà ottobre tra Witkoff e Yuri Ushakov, consigliere di Vladimir Putin, sono emerse indicazioni fondamentali su come il presidente russo potrebbe presentare un accordo di pace al presidente Donald Trump. Secondo quanto riportato, Witkoff ha espressamente affermato che la Russia desidera un accordo di pace, sottolineando il rispetto che nutre nei confronti di Putin.

Strategie di persuasione

Witkoff ha suggerito a Ushakov di lodare Trump durante una futura comunicazione, dichiarando che il presidente americano è un uomo di pace e che l’amministrazione russa apprezza gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco, come avvenuto di recente a Gaza. Un altro punto cruciale discusso è stato l’idea di elaborare un piano di pace composto da 20 punti, simile a quello proposto per Gaza. Witkoff ha espresso fiducia nel fatto che Trump potrebbe essere aperto a trattative.

Modifiche nella proposta di pace per l’Ucraina

Il piano di pace inizialmente presentato da Washington, composto da 28 punti, è stato successivamente rivisitato durante i colloqui tenutisi a Ginevra. Ora si parla di una versione ridotta a 19 punti, che, sebbene non definitiva, ha già suscitato molte discussioni. Oleksandr Bevs, consigliere di Andriy Yermak, ha dichiarato che il piano originale non esiste più nella sua forma iniziale. Alcuni elementi sono stati eliminati e altri rielaborati, evidenziando l’importanza del rispetto della sovranità nazionale dell’Ucraina.

Le posizioni europee e la risposta russa

Nonostante esista una proposta alternativa elaborata da alcuni paesi europei, il dialogo rimane fortemente influenzato dal documento americano. Le capitali europee hanno presentato suggerimenti tecnici, ma le divergenze sui punti critici, come le concessioni territoriali a Mosca, permangono significative. Il Cremlino ha respinto la proposta europea, definendola poco costruttiva e poco praticabile. Tuttavia, Ushakov ha espresso un parere più favorevole nei confronti dell’iniziativa statunitense, affermando che molti dei punti proposti sono accettabili.

Prospettive future e considerazioni finali

Le aspettative sono che gli Stati Uniti contattino direttamente la Russia per discutere i dettagli della proposta rivista. Tuttavia, nessun accordo concreto è stato ancora definito. Questo processo di negoziazione è caratterizzato da un’atmosfera di incertezza e complessità, ma le parti sembrano essere più aperte al dialogo rispetto a prima. La situazione rimane fluida e la possibilità di un accordo di pace duraturo è ancora un obiettivo da perseguire con attenzione e determinazione.