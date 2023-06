Guai per Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana è stata contattata dagli avvocati della Vallè perché ha utilizzato impropriamente il nome del marchio per creare un abbronzante.

Rita De Crescenzo è particolarmente famosa su TikTok, dove condivide svariati video. Alcuni di questi la ritraggono ai fornelli, mentre mostra ai fan la preparazione di ricette che, a suo dire, sono ottime. Il suo ingrediente preferito? Il burro vegetale Vallè, che lei ha ribattezzato Vallea. Non è per questo, però, che gli avvocati dell’azienda sono stati costretti a richiamarla all’ordine.

Via social, Rita ha mostrato ai fan una sua nuova creazione, che non ha nulla a che fare con la cucina. Si tratta di un abbronzante che la De Crescenzo ha presentato così:

“Guardate cosa ho creato! La Vallea ! Questo è un abbronzante per i nostri corpicini che dobbiamo mettere esposti al sole. Ovviamente li trovate da Svergognata Shop. Questo è un abbronzante, si chiama proprio Vallea con la A, qua non ho rubato il nome al signore! Maron com’è bello!”.

Anche se la De Crescenzo ha aggiunto la A a Vallè, gli avvocati l’hanno comunque contattata, costringendola a rimuovere tutto. Ha raccontato:

“La Vallè mi ha telefonato, ho dovuto cambiare il nome. L’avvocato della Vallè si è così messo d’accordo con il mio avvocato e ho dovuto cambiare tutto, scusate, ho sbagliato. Avevo pure registrato il marchio, volevano vedermi a Milano, ma per quieto vivere ho rimosso tutto. Ho dovuto cambiare anche il disegno, il fiore, era un marchio registrato. Ora la mia crema abbronzante non si chiama più Vallea, ma Sollè. Comunque alla fine ci siamo chiariti. Io ho già il marchio Svergognata, Schiapparella, Bocchina e Fiocco di Neve. Se qualcuno inventasse il marchio SchiapparellaTaratà anche io mi arrabbierei come si è arrabbiata la Vallè”.