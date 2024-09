Rita Pavone ha perso suo fratello Carlo, un dolore immenso per la cantante che lo ha adorato per tutta la sua esistenza e l'ha perso in soli trenta giorni. Questa notizia ha fatto piangere Silvia Toffanin.

Rita Pavone ha condiviso con Silvia Toffanin un momento di profonda tristezza dovuto alla scomparsa del suo fratello Carlo. Durante il programma Verissimo, l’artista ha esposto la sua angoscia, a dispetto della stagione musicale che stava vivendo. La tragica notizia è arrivata attraverso una telefonata del suo nipote che la informava che il fratello aveva avuto un malessere ed era in ospedale. Tuttavia, la puntata non solo era segnata dal dolore, la cantante, infatti, è stata commossa da una tenera lettera del suo consorte Teddy Reno.

La sofferenza per la perdita del fratello

Un fiume in piena, è così che Rita Pavone si è espressa mentre ricordava il suo fratello Carlo: «In poco tempo ho perso una persona che ho amato per tutta la mia esistenza.

«Abbiamo trascorso l’intera giornata uniti, stringendo le nostre mani. Mi ha detto che mi vedeva radiante e felice. Conservo un dolce ricordo di mio fratello». «L’ultimo momento in cui ci siamo ritrovati tutti e quattro i fratelli è stato al funerale di mia madre. Lei soffriva di Alzheimer, ma all’epoca non eravamo a conoscenza e spesso cercava di seminare discordia tra noi. Nonostante ciò, non l’abbiamo mai accusata e dopo la sua scomparsa abbiamo riscoperto la nostra fraternità».

Rita ha condiviso la sua vita con Teddy Reno per oltre mezzo secolo: “Sono al fianco di un uomo che continuo ancora a amare dopo 56 anni. Non è stato semplice restare con la stessa persona per tanto tempo, specialmente considerando i 19 anni di differenza di età tra noi e il fatto che lui aveva già un figlio. Nonostante sia anziano e confuso, continuo a trovare il mio marito affascinante e adorabile ogni volta che lo sento cantare! Il nostro amore nacque per caso, ma direi che era destino perché eravamo semplicemente perfetti l’uno per l’altro. La nostra relazione ha prevalso nonostante le critiche brutali da parte del mondo esterno, e quando mio padre lo ha accettato, è stata una grande vittoria per me.

Teddy Reno, di sua iniziativa, ha deciso di scrivere una sentita lettera alla sua amata moglie, Rita Pavone: “Ricordi la nostra prima volta che ci siamo incontrati? Eravamo fuori da uno studio della RCA, pronti per le audizioni. Avevi i capelli lunghi e portavi uno dei tuoi abiti che tanto mi piacevano. Quando ti ho visto, sono venuto da te e ti ho assicurato di non avere paura, e la tua risposta coraggiosa è stata: Non ho affatto paura! Da allora, siamo sempre stati l’uno per l’altro, affrontando insieme le sfide del mondo. Abbiamo promesso l’amore eterno l’uno all’altro quando ci siamo innamorati, promessa che abbiamo mantenuto fino ad oggi. Sei stata il mio punto di riferimento per quasi 60 anni, tua sola presenza è sufficiente per capire tutto. Sono orgoglioso della donna, della compagna della vita e della madre che sei. Hai cantato l’amore con tutto il tuo cuore e anima, proprio come solo tu sai fare. Con la stessa intensità, voglio dirti grazie per essere proprio così come sei. Con amore, Ferruccio”. Queste parole commoventi hanno toccato forte sia Rita che la presentatrice Silvia Toffanin, che non sono riuscite a trattenere le lacrime.