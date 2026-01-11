Ritiro dei Combattenti SDF da Aleppo: Un Punto di Svolta Cruciale nel Conflitto Siriano

Negli ultimi giorni, la città di Aleppo ha vissuto eventi drammatici che hanno portato alla partenza dei combattenti curdi del Syrian Democratic Forces (SDF). Questo ritiro è avvenuto dopo un accordo di cessate il fuoco che ha consentito l’evacuazione dei combattenti e dei civili, ponendo fine a giorni di violenze che hanno scosso la seconda città più grande della Siria.

Situazione attuale a Aleppo

Il governatore di Aleppo, Azzam al-Gharib, ha confermato che i combattenti SDF hanno lasciato la città, rendendola completamente priva di forze curde. La ritirata è avvenuta attraverso un coordinamento con le forze governative, che hanno utilizzato autobus per trasportare i militanti fuori dalla città durante la notte. Questo sviluppo segna un cambiamento significativo nel controllo territoriale della regione.

Dettagli dell’accordo di cessate il fuoco

Il comandante dell’SDF, Mazloum Abdi, ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto grazie a una mediazione internazionale, permettendo così la sicurezza dell’evacuazione dei feriti e dei civili dalle aree colpite. Abdi ha esortato i mediatori a rispettare le loro promesse per garantire un ritorno sicuro per i sfollati alle loro case.

Le cause delle violenze

Le tensioni a Aleppo sono aumentate dopo che i colloqui per l’integrazione dell’SDF nell’esercito nazionale sono falliti. La ripresa dei combattimenti è iniziata nei quartieri a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud, Ashrafieh e Bani Zaid, portando a un bilancio di almeno 30 morti e oltre 150.000 sfollati. La situazione è complicata dalla lunga storia di conflitti etnici e politici che contraddistingue la Siria.

Implicazioni per la stabilità regionale

Nonostante la fine delle violenze, la questione dell’integrazione dell’SDF sotto il controllo di Damasco rimane irrisolta. La presenza di circa 50.000 a 90.000 combattenti SDF, concentrati soprattutto nel nord-est della Siria, continua a rappresentare una minaccia alla stabilità nazionale. Con la perdita della maggior parte delle aree controllate, le possibilità di integrazione dell’SDF nel governo centrale sembrano ora più lontane.

Il ruolo degli attori internazionali

Il governo degli Stati Uniti ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare l’accordo tra l’SDF e le forze governative. La posizione unica di Washington, che ha mantenuto buoni rapporti sia con l’SDF che con il nuovo governo siriano, ha permesso di prevenire un’ulteriore escalation del conflitto. Tuttavia, le relazioni tra gli Stati Uniti e Damasco sono state recentemente rafforzate, complicando ulteriormente la situazione.

La comunità internazionale, tra cui le Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione per le conseguenze umanitarie del conflitto e ha esortato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale per proteggere i civili. Con il ritiro dei combattenti curdi, la situazione a Aleppo potrebbe essere vista come un passo verso un maggiore controllo governativo, ma i conflitti etnici e le rivalità geopolitiche rimangono una minaccia costante per la pace e la stabilità in Siria.