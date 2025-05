Un simbolo di eccellenza italiana

La Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, torna a Reggio Calabria dopo tre anni di assenza. Questo veliero, considerato un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ormeggerà alla Banchina nuova di Levante dal 5 maggio. La sua presenza non è solo un richiamo per gli appassionati di nautica, ma rappresenta anche un’opportunità unica per scoprire la cultura e la tradizione italiana.

Un tour che celebra l’Italia

Il ritorno della nave è parte del Tour Mediterraneo, un’iniziativa che mira a promuovere la cultura italiana in tutto il mondo. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sostenuto questo progetto che coinvolge 12 ministeri, con l’obiettivo di condividere l’esperienza del Tour Mondiale che ha portato la cultura, la storia e l’innovazione italiana in 30 paesi. A Reggio Calabria, il Villaggio IN Italia accompagnerà la nave, offrendo eventi e attività per tutti.

Attività e eventi in programma

Durante la sosta della nave, sono previsti numerosi eventi. Tra questi, il panel dedicato all’accessibilità e all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità, organizzato dal ministero per le Disabilità. Inoltre, il progetto Generazione Vespucci offrirà ai più piccoli la possibilità di ascoltare la favola di “Aurora e la nave incantata”. Non mancheranno anche presentazioni di volumi e talk che esploreranno le eccellenze italiane e il rapporto tra il Vespucci e la tecnologia.

Un passaggio simbolico

Il 7 maggio, quando la nave lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Scilla, un momento che promette di essere emozionante e suggestivo. Questo evento non solo celebra la tradizione marittima italiana, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della cultura e dell’innovazione nel nostro paese.