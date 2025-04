Il ritrovamento del corpo

Un evento tragico ha scosso la comunità di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove il cadavere di una donna di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato rinvenuto nel greto del fiume Serio. L’allerta è scattata poco dopo le 10 di mattina, quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita in un tratto sassoso del fiume. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Le indagini in corso

La procura ha già ordinato l’autopsia sul corpo per determinare le cause della morte. Gli inquirenti hanno notato segni strani sul cadavere, che saranno oggetto di analisi approfondite. Al momento, nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dell’omicidio. I carabinieri del reparto investigativo del Comando provinciale di Bergamo stanno lavorando per identificare la vittima e chiarire le circostanze del decesso. La zona in cui è stato trovato il corpo è particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana, ma non ci sono telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la donna nei momenti precedenti alla sua morte.

Dettagli sul ritrovamento

Il corpo è stato scoperto sulla sponda del fiume, in un punto situato sotto un cavalcavia che collega Alzano Lombardo al comune di Ranica. Le prime informazioni indicano che la donna era semisvestita e che il suo corpo non presentava segni di bagnato, il che solleva interrogativi sulla dinamica della sua morte. Gli esperti stanno esaminando i segni sul corpo per determinare se possano fornire indizi utili per le indagini. La salma è attualmente custodita nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si prevede che l’autopsia venga eseguita nelle prossime ore.

Le reazioni della comunità

Il ritrovamento ha suscitato preoccupazione e tristezza tra i residenti di Alzano Lombardo. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità, che continuano a lavorare per fare chiarezza su questo misterioso caso. La mancanza di informazioni dettagliate ha alimentato speculazioni e timori tra i cittadini, che sperano in una rapida risoluzione delle indagini. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a fare luce su questa tragica vicenda.