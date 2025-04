Il ritrovamento del cellulare

Il ritrovamento del cellulare di Ilaria Sula, la giovane di 22 anni tragicamente uccisa il 26 marzo scorso, segna un importante passo nelle indagini. Il dispositivo è stato rinvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere africano di Roma, dove si è consumato il delitto. Questo ritrovamento non solo rappresenta un elemento cruciale per la ricostruzione dei fatti, ma potrebbe anche fornire prove decisive per il processo in corso.

Le indagini e la confessione

Le indagini sono state accelerate grazie alle informazioni fornite da Mark Samson, l’ex fidanzato di Ilaria, che è attualmente sotto accusa per omicidio e occultamento di cadavere. Assistito dagli avvocati Fabrizio Gallo e Alessandro Pillitu, Samson ha rivelato dettagli che hanno portato gli agenti della Squadra Mobile a localizzare il telefono. La confessione del sospettato ha aperto nuovi scenari, rendendo necessaria un’analisi approfondita del dispositivo.

Analisi forense e sviluppi futuri

I pubblici ministeri di piazzale Clodio hanno già disposto la copia forense del cellulare, un passaggio fondamentale per esaminare i dati contenuti nel dispositivo. Questa analisi potrebbe rivelare messaggi, chiamate e altre informazioni che potrebbero chiarire ulteriormente le dinamiche del delitto. Gli inquirenti sono ottimisti riguardo alla possibilità che il cellulare possa fornire indizi utili per la prosecuzione delle indagini e per la costruzione di un quadro probatorio solido.