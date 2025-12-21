Ritrovato il corpo di un sedicenne scomparso in un canale a Novara: i dettagli della tragica scoperta

Un triste epilogo per la scomparsa di Dario Cipullo, il sedicenne trovato privo di vita in un canale, dopo una serata trascorsa con amici. La sua tragica fine ha suscitato commozione e riflessioni profonde sulla sicurezza dei giovani e sull'importanza di vigilare durante le uscite notturne.

La comunità di Novara è stata colpita da un profondo dolore dopo il ritrovamento del corpo di Dario Cipullo, un ragazzo di 16 anni scomparso nella notte del 20 dicembre. Il giovane, appassionato di rugby, era stato visto per l’ultima volta dopo una festa con amici, e il suo misterioso allontanamento aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici.

Il corpo di Dario è stato scoperto nel Canale Cavour nella frazione di Agognate, non lontano dal centro di Novara. Le operazioni di ricerca erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori, preoccupati per il fatto che il telefono del ragazzo risultasse spento, un comportamento insolito per lui.

Le circostanze della scomparsa

Dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, Dario sarebbe dovuto tornare a casa, ma le cose non sono andate come previsto. Secondo le testimonianze raccolte, intorno all’una di notte, il ragazzo è sceso dall’auto di amici a circa cento metri dalla sua abitazione. Da quel momento, non si hanno più notizie di lui. Gli amici che lo avevano riaccompagnato hanno riferito che sembrava aver bevuto un po’ troppo durante la festa.

Il messaggio vocale inquietante

Prima che il suo telefono si spegnesse, Dario è riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico, il cui contenuto era però confuso e difficile da comprendere. Questo dettaglio ha alimentato le preoccupazioni dei familiari e ha spinto le forze dell’ordine a intensificare le ricerche.

Le ricerche e il ritrovamento

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto le forze dell’ordine e numerosi volontari. Carabinieri, polizia locale e membri del Corpo Aib di Bellinzago Novarese hanno lavorato senza sosta, utilizzando anche un cane molecolare per cercare Dario. Durante le ricerche, la comunità si è unita in un’iniziativa collettiva, sperando di trovare il giovane sano e salvo.

Purtroppo, la scoperta del corpo di Dario ha segnato un drammatico epilogo. Il recupero è avvenuto nei pressi di una rotonda che conduce al casello autostradale di Novara Ovest, un luogo a pochi chilometri dalla città. Le autorità stanno ora conducendo indagini approfondite per chiarire le cause della sua morte.

La reazione della comunità

La notizia della scomparsa e del successivo ritrovamento di Dario ha scosso profondamente la comunità novarese. I genitori, in particolare, hanno espresso il loro dolore e la loro angoscia, sottolineando quanto fosse raro per loro non avere notizie del figlio. La madre di Dario ha lanciato un appello sui social media, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti.

Il contesto e le implicazioni

Il tragico evento ha sollevato interrogativi su come affrontare la sicurezza giovanile e l’importanza di comunicare in modo chiaro. La famiglia e gli amici di Dario lo ricorderanno come un giovane pieno di vita e passione per il rugby, una perdita incolmabile per chi lo conosceva. Le indagini continuano, mentre la comunità si stringe attorno ai familiari del ragazzo, cercando di far luce su quanto accaduto.