Rivalta, camion perde un carico di lamiere che travolgono un'auto

Paura e tremendo incidente stradale a Rivalta di Torino, dove un camion perde un carico di lamiere che travolgono un’auto: da quell’impatti improvviso e devastante è uscito ferito il conducente di una station wagon che in quel momento era dietro al grosso mezzo. Da quanto si apprende il pauroso incidente è avvenuto per l’esattezza sul ponte del Dojrone, sulla strada provinciale 175, a Rivalta di Torino nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 aprile 2023.

Rivalta, camion perde un carico di lamiere

I media informano che una vettura station wagon è stata investita da un carico di lamiere perso da un camion in transito. L’auto è andata praticamente distrutta ed il suo conducente, investito in pieno da quella valanga di metallo, è stato soccorso dal 118 e immediatamente trasportato in ambulanza al vicinissimo ospedale San Luigi di Orbassano. Non ci sono informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

La corsa all’ospedale San Luigi

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri. I militari hanno chiuso il cavalcavia sulla tangenziale per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende poi l’interruzione della provinciale ha provocato “forti problemi di viabilità in tutta la zona e anche ricadute sulla stessa tangenziale”.