Rivelazioni di Lucio Presta su Maria De Filippi e il caso Lorella Cuccarini

Lucio Presta torna a parlare della sua collaborazione con Maria De Filippi, ricostruendo gli episodi chiave che hanno portato alla rottura e svelando il ruolo di Lorella Cuccarini in quello che definisce un «caso eclatante»

Lucio Presta pubblica un libro di memorie in cui racconta passaggi chiave della propria carriera e segnala tensioni professionali con colleghi di rilievo.

Nel volume intitolato L’uragano l’agente televisivo riunisce aneddoti e momenti di rottura che, secondo la sua ricostruzione, hanno inciso sulle scelte lavorative degli ultimi anni. Le pagine mettono a fuoco episodi che coinvolgono produzioni televisive e artisti rappresentati dallo stesso manager.

Uno dei capitoli più discussi è dedicato al rapporto con Maria De Filippi, descritto come una collaborazione intensa poi incrinata da incomprensioni e scelte professionali divergenti. Il testo ripercorre inoltre passaggi pubblici, dal Festival di Sanremo alla riorganizzazione del talent Amici, e cita presunte esclusioni di artisti.

Il racconto offre la versione dell’agente, che resta riconoscibile nella narrazione; molte circostanze potrebbero però essere interpretate diversamente dalle controparti coinvolte.

Il primo nodo: Sanremo e la richiesta sulla classifica

Secondo la ricostruzione dell’autore, il primo momento di attrito risale al Festival di Sanremo del 2009, quando la manifestazione era condotta da Paolo Bonolis. In quella occasione Presta sostiene che Maria De Filippi lo avrebbe contattato per ottenere informazioni sulla posizione in classifica di Marco Carta, concorrente legato al mondo di Amici. L’agente, secondo la sua versione, si sarebbe rifiutato di rivelare tali dettagli.

Il racconto di Presta colloca l’episodio all’origine di una progressiva distanza professionale tra le parti. La narrazione mantiene il punto di vista dell’agente; le controparti possono interpretare diversamente le stesse circostanze. Il libro prosegue mettendo in luce altri episodi che, sempre secondo l’autore, avrebbero consolidato il distacco.

Pressioni e silenzi

Secondo il libro, nei giorni successivi Maria De Filippi segnalò a Lucio Presta il sospetto che qualcuno stesse esercitando pressioni sull’orchestra per favorire concorrenti provenienti da X Factor. Presta dichiarò di aver chiesto nomi e chiarimenti, ma di non aver ricevuto risposte precise. Nonostante i dubbi sollevati, Marco Carta vinse il Festival con il brano «La forza mia» e la vittoria fu festeggiata anche dai protagonisti coinvolti.

La svolta del 2012: Amici, l’Arena di Verona e il gelo

Un secondo snodo, sempre secondo la ricostruzione, riguarda l’edizione di Amici del 2012. In quell’anno Presta avrebbe contribuito al restyling del format, introducendo le squadre e programmando la finale all’Arena di Verona. Il programma ottenne risultati elevati in termini di ascolti, ma i rapporti personali tra i protagonisti si incrinarono.

Il libro prosegue mettendo in luce altri episodi che, sempre secondo l’autore, avrebbero consolidato il distacco tra le parti, con ripercussioni sui rapporti professionali nei mesi e negli anni successivi.

Accesso negato e lettera finale

Secondo Lucio Presta, un episodio chiave aggravò il distacco tra le parti: gli sarebbe stato negato l’accesso al backstage durante la finale all’Arena. L’evento, sempre secondo l’autore, avrebbe innescato un lungo silenzio professionale tra gli interessati.

Da quel clima sarebbe scaturita una lettera in cui l’agente riconosceva la propria responsabilità nel collocare il programma nel salotto buono della musica italiana. Dopo l’invio della comunicazione, Presta descrive l’interruzione definitiva dei rapporti professionali.

Il «caso eclatante»: Lorella Cuccarini

Dopo l’interruzione definitiva dei rapporti professionali, Lucio Presta indica come rilevante un episodio che riguarda Lorella Cuccarini. Secondo la ricostruzione fornita dall’agente, la showgirl sarebbe stata chiamata come insegnante e giudice ad Amici solo dopo la cessazione del rapporto con la sua agenzia.

Nella testimonianza sono inoltre riportati feedback di alcuni artisti che avrebbero riscontrato difficoltà di accesso ai programmi condotti dalla stessa Cuccarini. L’autore non parla esplicitamente di boicottaggio, ma suggerisce che la maggiore centralità della conduttrice nei palinsesti Mediaset possa aver inciso sulle opportunità di casting. Il caso resta al centro della disputa tra le parti e costituisce uno degli elementi citati nella documentazione inviata da Presta.

Un punto di vista solo: la versione dell’agente

Lucio Presta offre una ricostruzione personale degli eventi al centro della disputa. Si tratta di una testimonianza soggettiva che documenta episodi che, secondo l’autore, illustrano rapporti di potere e dinamiche professionali nel sistema televisivo. La narrazione rimane, per ora, limitata ai passaggi pubblicati nel libro e alle reazioni suscitate nel mondo dello spettacolo.

La controparte non ha ancora fornito repliche ufficiali pubblicate nel volume; eventuali dichiarazioni future potrebbero proporre interpretazioni differenti dei medesimi fatti. Il caso resta inoltre citato nella documentazione inviata da Presta e continua a essere elemento centrale del confronto tra le parti. Il racconto pone l’accento su fiducia, competitività e gestione dei talent, con riferimenti a eventi come Sanremo e il talent Amici. Eventuali sviluppi procedurali o dichiarazioni ufficiali potranno chiarire ulteriormente le responsabilità e le circostanze menzionate.