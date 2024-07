Rivoli, incidente in tangenziale: tre auto coinvolte e due feriti

Incidente a Rivoli: due feriti trasportati in ospedale, nessuno in gravi condizioni

Questa mattina, martedì 16 luglio, la tangenziale nord è stata teatro di un incidente all’altezza di Rivoli, in direzione nord Milano-Aosta, causando caos e pesanti rallentamenti. Un tamponamento tra tre auto ha provocato due feriti non gravi, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale cittadino.

Incidente in tangenziale a Rivoli, cosa è successo

Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo, un tamponamento fra due auto e un furgoncino si è verificato questa mattina sulla tangenziale nord, in direzione nord all’altezza di Rivoli. Il bilancio dell’incidente è di due feriti non gravi, trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli dai soccorritori del 118.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo per eseguire i rilievi, e gli ausiliari dell’Ativa. Il traffico è rimasto fortemente congestionato in entrambe le direzioni, anche a causa dei curiosi che rallentavano per osservare l’incidente.