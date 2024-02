Incidente sul lavoro a Rivoli: operaio cade da una gru e muore

Un nuovo incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio. Questa volta il tragico evento si è consumato a Rivoli, nei pressi di Torino, in un cantiere edile sito in via Cesare Battisti, nella giornata di ieri, 5 febbraio 2024. Stando a quanto riportato, l’uomo avrebbe perso la vita dopo una caduta da una gru.

Incidente sul lavoro a Rivoli: i dettagli

La vittima è un 66enne di Longarone, nel Bellunese, chiamato Giovanni Corona. L’uomo stava lavorando in un cantiere in via Cesare Battisti a Rivoli, nei pressi di Torino. Stando alle prime informazioni, la tragedia sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e stando ai testimoni, la vittima, che si trovava su una gru, avrebbe perso l’equilibrio e, in seguito, sarebbe caduto.

Il 66enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa trenta metri. I colleghi sono intervenuti immediatamente e anche l’ambulanza è arrivata sul luogo dell’incidente in poco tempo ma, purtroppo, a nulla sono serviti i soccorsi. L’uomo è infatti deceduto poche ore dopo, in ospedale, a causa dei traumi subiti dalla caduta.

L’uomo era un dipendente della Locagru di Torino e si stava occupando dell’installazione di una gru davanti al palazzo del civico 2 per effettuare dei lavori di efficientamento energetico.

Partono le indagini

Sul luogo sono poi arrivati i carabinieri e il personale impresa dell’ASL To3 per effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento le indagini si stanno incentrando sul capire se ci sono o meno problematiche relative alla sicurezza nel cantiere.