Montebelluna, incidente sul lavoro

La notizia arriva da Montelluna, in provincia di Treviso. Proprio qui, questa mattina molto presto, mercoledì 5 febbraio, si è sfiorata una tragedia. Presso la Fonderia Corrà, uno degli operai impegnati nella sua professione, ha avuto un incidente sul posto di lavoro intorno alle 7.30.

Cos’è successo all’operaio

L’operaio della fonderia si è ustionato mentre stava lavorando con la ghisa. Da quanto è emerso in questi minuti, l’ustione riguarderebbe la mano dell’uomo. Nella fonderia erano presenti altri lavoratori che vedendo cosa stava succedendo hanno immediatamente avvertito i soccorsi che hanno quindi provveduto alle cure del povero operaio infortunato. In fonderia è arrivato dunque un elicottero del Suem.

Come sta adesso l’operaio infortunato

Al momento non si hanno molti dettagli relativi all’incidente sul lavoro. Mediante l’elicottero, l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale a Treviso, al Ca’ Foncello. Pare che le ferite riportate dall’operato siano di gravità media ma quello che è più importante è che l’uomo non è in pericolo di vita.

Sicuramente nelle prossime ore che verranno, emergeranno altri dettagli e verrà spiegato che cosa è accaduto e come sta l’operaio infortunato nel dettaglio. Continuate a seguirci per poter restare sempre aggiornati.