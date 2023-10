Tragedia a Rivoli, nei pressi di Torino, dove questa mattina si è verificato un terribile caso di omicidio-suicidio. Il marito 36enne ha ucciso la moglie, poi ha accompagnato la figlia di 3 anni al lavoro per affidarla ad un collega e, infine, si è tolto la vita gettandosi da un silos. I carabinieri stanno indagando sul caso.

Omicidio-suicidio a Rivoli: cosa è successo

Ennesimo femminicidio in Italia, questa volta in Piemonte e più precisamente a Rivoli. La 32enne Annalisa D’Auria è stata uccisa brutalmente dal marito questa mattina nel loro appartamento di via Montebianco. Entrambi i coniugi sono di origine campana (Salerno). Sulla dinamica dell’omicidio i carabinieri stanno ancora indagando. Dopo il fatto, l’uomo avrebbe chiamato la madre per raccontare le sue terribili azioni.

Omicidio-suicidio a Rivoli: la bambina

L’uomo, dopo aver ucciso la moglie, ha preso con sè la bambina di 3 anni e l’ha accompagnata sul luogo di lavoro, affidandola ad un suo collega. A quel punto, dopo essersi allontanato per dirigersi ad un silos, ha deciso di togliersi la vita. Gli inquirenti stanno indagando sulla vita passata dei coniugi per comprendere al meglio quali possano essere state le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere questo folle gesto.