Tragedia a Roma, dove un uomo di 50 anni è morto carbonizzato nel suo stesso appartamento. La casa aveva preso fuoco durante la notte e quando i vigili del fuoco sono arrivati a spegnere le fiamme per lui non c’era già più nulla da fare.

Incendio nell’appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco

Erano da poco passate le 4:30 della mattina di oggi, sabato 28 ottobre, quando alla stazione dei vigili del fuoco di Roma è arrivata la segnalazione di un incendio che aveva colpito un palazzo fra Monteverde Vecchio e Trastevere. Le squadre 9A e 4A dei caschi rossi si sono precipitati in via Aurelio Saffi 4 e quello che si sono trovati di fronte era uno scenario drammatico. Un appartamento del piano terra aveva preso fuoco ed era stato quasi completamente divorato dalle fiamme: i vigili del fuoco sono riusciti a spengere il rogo non senza fatica.

Incendio nell’appartamento: morto un uomo

Nella casa, però, è stato ritrovato il cadavere dell’inquilino: un uomo di 50 anni che non è riuscito a fuggire dall’incendio divampato per motivi ancora da comprendere. Il 50enne era già morto nel momento in cui le autorità hanno raggiunto il suo appartamento. Con lui c’era anche un cane che, però, è rimasto completamente illeso.