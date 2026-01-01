L'ex terzino sinistro di Inter e Real Madrid ha subito un delicato intervento al cuore: ecco come sta.

Paura per Roberto Carlos, l’ex calciatore brasiliano stella del Real Madrid che ha militato per una stagione anche in Italia, nell’Inter. L’ex terzino sinistro è stato infatti operato d’urgenza al cuore. Ecco come sta.

Paura per Roberto Carlos: operato d’urgenza al cuore

Per chi ama e segue il calcio è quasi impossibile non ricordarsi o non aver sentito parlare di Roberto Carlos, ex terzino brasiliano dal sinistro devastante.

Per quasi tutta la carriera ha militato in Spagna, nel Real Madrid ma, per una stagione, lo abbiamo visto giocare a San Siro, nell’Inter. Ora è giunta la notizia che, mentre si trovava in Brasile in vacanza, Roberto Carlos si è sentito male ed è stato operato d’urgenza al cuore. Un intervento durato circa 3 ore. Ma, cosa è successo all’ex calciatore? Come sta ora? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Paura per Roberto Carlos, operato d’urgenza al cuore: gli ultimissimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Come abbiamo visto, Roberto Carlos ha subito un intervento al cuore. Sono circolate diverse ipotesi su cosa possa essere successo all’ex terzino sinistro brasiliano il quale ha voluto fare chiarezza sui social, rassicurando i suoi tanti fan: “l’intervento è andato bene e sto bene. Vorrei chiarire alcune informazioni che stanno circolando. Ho recentemente subito una procedura medica preventiva, programmata in anticipo con il mio team medico. Mi sto riprendendo bene e non vedo l’ora di tornare in piena forma e riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, affetto e attenzione. Vorrei rassicurare tutti che non c’è alcun motivo di preoccupazione. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto il tema medico che si è preso cura di me.”