Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Roby Facchinetti ha raccontato la sua vita e la sua lunga carriera nei Pooh. Tra le tante soddisfazioni e i momenti di grande gioia ci sono stati però anche profondi dolori, soprattutto nell’ultimo periodo. A segnare un periodo particolarmente buio nella vita di Roby Facchinetti c’è stata anche la scomparsa del collega e grande amico Stefano D’Orazio, morto nel 2020.

Nel salotto di Verissimo Roby Facchinetti ha presentato a Silvia Toffanin il suo libro “Che spettacolo è la vita“, prestandosi in un’intervista commovente in cui, oltre a parlare della sua lunga carriera insieme ai Pooh e ai suoi imminenti 80 anni (che compirà il primo maggio) confessa di avere vissuto anche momenti particolarmente tristi, soprattutto dopo la morte dell’amico e collega Stefano D’Orazio.

“Quest’anno compio 80 anni e mi sono guardato indietro. Ho avuto una vita molto bella e importante, soprattutto la mia infanzia che rappresenta per me le mie radici. Ho sempre respirato tanta umanità.” ha raccontato il frontman dei Pooh, parlando prima dei genitori, che sono stati insieme per tutta la vita, andandosene a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, e poi della moglie, Giovanna Lorenzi, che ha definito “l’amore della mia vita”.

“Dopo la morte di Stefano D’Orazio sono andato in depressione”: la confessione di Roby Facchinetti

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Roby Facchinetti ha anche ripercorso la lunga carriera con i Pooh, una delle band più longeve del panorama musicale italiano. Facchinetti, però, non ha parlato solo dei grandi successi raggiunti negli anni dalla band, amatissima in Italia, ma anche dei momenti difficili che il gruppo ha dovuto affrontare: “La nostra storia ci ha regalato davvero tanto, non potevamo sperare di più, però, ci ha tolto anche molto: prima Valerio, il nostro poeta e, poi, Stefano D’Orazio con cui ho vissuto 43 anni insieme, una persona straordinaria”.

Ed è stata proprio la morte del grande amico Stefano ad avere colpito in modo particolare Roby Facchinetti che ha raccontato di come il periodo successivo alla scomparsa di D’Orazio sia stato estremamente difficile per lui: “Quando è morto, ho attraversato una brutta depressione, quando sua moglie mi chiamò e mi diede la notizia io non la volevo accettare perché non mi capacitavo di ciò che era successo. Sono stato davvero molto male e sono entrato in “quel mondo” da cui è molto difficile uscire, mi sono fatto aiutare e adesso sto bene ma è stato difficile”.

