Mauro Corona e la figlia Marianna sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: la conduttrice in lacrime ascoltando la storia della malattia della donna.

Marianna Corona ha scoperto di essere stata colpita da un tumore al colon a 38 anni, nel 2017.

«Mentre stavo scalando in montagna ho capito di avere dei problemi di salute . Ho avuto un blocco , non riuscivo a procedere . La vita mi chiedeva un passo indietro. Dopo i controlli e gli accertamenti è arrivata la diagnosi più atroce: tumore al colon . Ora sto bene, ma devo fare controlli periodici e sono monitorata. La malattia mi ha lasciato grosse fragilità , mi sono aggrappata a quello che avevo intorno a me. Sono andata avanti un giorno alla volta » .

«Ho cercato di essere un papà diverso dal mio, più affettuoso e più comprensivo. Li facevo scolpire, gli ho insegnato a scalare e a fare l’orto coinvolgendoli con estrema dolcezza per quanto possibile. Non ho scelto la via dell’insegnamento brutale di mio padre, ma alla fine gli sono grato, perché ho agito in modo diverso»