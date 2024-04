Mauro Corona, lo scrittore ormai presenza fissa di È Sempre Cartabianca parla a Verissimo dei suoi problemi con l’alcolismo: «Dall’alcol non si esce, lo puoi solo sospendere».

«Dopo una vita abbastanza turbolenta, avevo smesso per cinque anni. Ero un uomo sereno, pacifico, ma poi ho ripreso. Sono andato avanti fino a due/tre anni fa quando sospesi di nuovo. Poi però ho ripreso ancora. L’alcol non mi impedisce di fare le mie attività, l’alpinismo. Quando torno però invece di andare a casa, vado al bar. Dall’alcol non si esce, si può solo sospendere. Conosco chi l’ha sospeso per una vita».