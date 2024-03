Nell’ultima puntata della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, Eleonora Giorgi è tornata a parlare del tumore al pancreas e dell’operazione che dovrà affrontare il prossimo martedì.

«Ho un po’ di strizza. Nella vita ho avuto la fortuna di non avere mai niente di grave, mentre questa è una super operazione. Ringrazio la scienza per aver reso possibile questo intervento che dovrò affrontare martedì». Queste, le parole dell’attrice in collegamento a distanza insieme ai figli, per parlare del tumore al pancreas e dell’operazione che dovrà affrontare la prossima settimana.