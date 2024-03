Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo, è tornata a raccontare come sta affrontando le cure per sconfiggere il tumore che le è stato diagnosticato qualche mese fa.

Eleonora Giorgi a Verissimo: “La chemio è stata devastante”

Nell’intervista concessa a Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato: “I miei oncologi mi considerano un cyborg per la resistenza che ho, però adesso sono arrivata alla sesta chemio, non me l’aspettavo, nei giorni successivi è stato devastante. Spero di poter venire a raccontare ancora della mia storia perché ieri stavo talmente male che mi chiedevo come avrei fatto a fare l’intervista“. La Giorgi, qualche giorno prima dell’intervista a Verissimo, aveva affrontato l’ultimo ciclo chemioterapico e non ha nascosto di essere provata. “Fra un paio di settimane sapremo molto, soprattutto cosa si potrà fare e cosa no. Cerco di rimanere positiva ma delle volte mi chiedo se tutto andrà bene” ha aggiunto la Giorgi.

“Faccio fatica a mangiare”

“Sto male per questa debolezza enorme che ho, ma soprattutto per la specie di disaffezione al cibo che ho” ha continuato a raccontare l’attrice che, nonostante le difficoltà e la pesantezza delle cure, cerca di mostrarsi serena e combattiva. “Guardo un risotto squisito ai gamberi, che tra l’altro adoro, e mi sembra di carta. Quindi faccio fatica a mangiare ma se non mangi la chemio ti devasta. La mia vita ora è quella di un soldato dedito alle istruzioni dei medici, non c’è altra vita: ogni quattordici giorni c’è la chemio e i giorni in mezzo hanno un andamento ben definito” ha concluso Eleonora Giorgi.

