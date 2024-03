Selvaggia Lucarelli ha smontato del tutto l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. La giornalista ha sottolineato che i “fraintendimenti” di cui ha parlato l’imprenditrice non sono altro che l’ennesimo bluff. La prova? Il video del peluche Trudi.

Lucarelli smonta Ferragni sui “fraintendimenti”: il video del peluche

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa non ha convinto nessuno, men che meno l’acerrima nemica Selvaggia Lucarelli. La giornalista, via social, ha smontato la chiacchierata tra l’imprenditrice e Fabio Fazio, sottolineando che i “fraintendimenti” di cui ha parlato non sono altro che l’ennesimo bluff. La prova sta nel video del peluche Trudi.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, commentando l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, ha dichiarato:

“Non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa, è per quello che un anno fa aveva bloccato la parola Balocco nei commenti sul suo Instagram. Comunque possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei Pandori e del resto, al di là dell’assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica. E comunque ora mi aspetto che l’Antitrust multi i consumatori cogl**ni che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buonafede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell’emulazione”.

Selvaggia Lucarelli sbugiarda Chiara Ferragni

A questo punto, Selvaggia ha pubblicato il video con cui Chiara Ferragni sponsorizza il peluche Trudi facendolo passare per beneficenza. A didascalia, ha scritto:

“Usciamo dal Pandoro, vediamo altro. Scelgo uno dei famosi FRAINTENDIMENTI di cui parla Ferragni, così mi dite se siamo noi che capiamo male o se lei DICE UNA COSA CHE NON CORRISPONDE AL VERO. In questo caso SOLO il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi cogl*oni che fraintendiamo?”.