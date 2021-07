Roghi nell’Oristanese: 1.500 sfollati, è stato di emergenza

Roma, 26 lug. (askanews) – Ventimila ettari andati in fumo, aziende e case bruciate, bestiame ucciso, 1.500 sfollati. È stato di emergenza per i roghi nell’Oristanese, in Sardegna, dove è stato proclamato lo stato di emergenza.

L’attività dei vigili del fuoco prosegue senza sosta: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri) impegnati da domenica 25 luglio per affrontare un momento drammatico per tutta la Sardegna. “Chiediamo al Governo – ha detto il Presidente Solinas – un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire”.

(fonte immagini Twitter Vigili del Fuoco)