Roma in festa per l'ultimo saluto a Papa Francesco

Quattrocentomila persone si sono unite per rendere omaggio a Sua Santità

Una partecipazione senza precedenti

Il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco ha visto la partecipazione di oltre quattrocentomila persone provenienti non solo da Roma, ma da ogni angolo del mondo. Questo evento ha rappresentato un momento di grande unità e commozione, testimoniando l’affetto e la devozione che i fedeli nutrono nei confronti del Pontefice.

La città eterna si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, dove ogni volto raccontava una storia di fede e rispetto.

Un’organizzazione impeccabile

La giornata si è svolta in modo solenne e sereno, grazie all’impegno della Protezione Civile e dei numerosi volontari. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. “Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile – ha dichiarato – e soprattutto i tremila volontari e volontarie che sono stati in prima linea nel dare assistenza ai fedeli”. La loro generosità e umanità hanno reso possibile un’accoglienza calorosa e sicura per tutti i partecipanti.

Un messaggio di speranza e unità

Questo evento non è stato solo un addio, ma anche un messaggio di speranza e unità. La presenza di così tante persone, unite in un momento di raccoglimento, ha dimostrato che la fede può superare ogni barriera. Le parole di Papa Francesco, che hanno toccato il cuore di milioni di persone, continuano a risuonare, invitando tutti a vivere in armonia e pace. La giornata si è conclusa con un sentimento di gratitudine e riflessione, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi ha partecipato.