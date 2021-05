Roma: Letta, 'Gualtieri merita in bocca al lupo particolare, sua missione fondamentale'

Roma, 14 mag (Adnkronos) – "Un in bocca al lupo particolare a Roberto Gualtieri, mette a servizio di una avventura, di una grande missione fondamentale per noi, la sua grande competenza, l'essere un leader europeo, sul Pnnr che è fondamentale per Roma".

Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"La nostra voglia di voltare pagina a Roma rispetto a tante opportunità perdute passa dalla disponibilità di Gualtieri, passando dalle primarie -ha spiegato il segretario del Pd- E' il candidato più forte, lo sosteniamo convintamente. Roma deve avere un sindaco globale, per farne Capitale del mondo come non lo è stata più per un pò di tempo".