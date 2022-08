Roma: Renzi, 'bene dimissioni Ruberti e De Angelis, vicenda oscena'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Il Pd ha fatto bene a chiedere le dimissioni del capo di gabinetto" del sindaco di Roma, Albino Ruberti, "e ha fatto bene a far dimettere il candidato" Francesco De Angelis. "Quindi non strumentalizzo questa vicenda, la trovo una vicenda oscena e penso che sia fondamentale spiegare che la politica non è un gioco di scambi".

Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.

"Purtroppo -ha aggiunto- in alcune zone del Lazio, non mi riferisco a Roma, ci sono alcune province in cui questo metodo di lavoro è molto diffuso. Trovo giusto che si siano ritirati i protagonisti, mi piacerebbe che tutta la classe politica, in questo caso a cominciare dal Pd, facesse una riflessione, perchè troppe cose non funzionano".