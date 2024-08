Romagna, agosto 2024: 5 artisti da non perdere

In Romagna la stagione di club, discoteche ed eventi di musica elettronica entra nel vivo nel mese di Agosto. Tra i tanti appuntamenti in Riviera questo mese, notizie.it ha selezionato i migliori 5 artisti da non perdere. APOLLONIA Da anni il trio parigino Apollonia – formato da Dan Ghenacia...

In Romagna la stagione di club, discoteche ed eventi di musica elettronica entra nel vivo nel mese di Agosto. Tra i tanti appuntamenti in Riviera questo mese, notizie.it ha selezionato i migliori 5 artisti da non perdere.

APOLLONIA

Da anni il trio parigino Apollonia – formato da Dan Ghenacia, Shonky e Dyed Soundorom – ha il raro pregio di sorprendere sempre e comunque, basti pensare ai loro set in club quali Panorama Bar di Berlino e all’Hï Ibiza, alle compilation per Fabric London (la 70esima della serie) e per Enter.Ibiza e all’album Tour À Tour. Gli Apollonia amano definire il loro sound un incontro a metà strada tra “black music and white soul”, un sentito e sincero omaggio al loro dichiarato punto di riferimento, Prince Rogers Nelson da Minneapolis. I loro set non sono mai meccanici b2b, ma li fanno assomigliare più ad una band vera e propria, nella quale è difficile distinguere chi faccia che cosa: si muovono sempre tra tradizione ed innovazione, con una coerenza di fondo che ha pochi riscontri altrove.

giovedì 15 agosto – Buongiorno Classic Rimini

BLACK COFFEE

Black Coffee è una vera e propria icona nazionale; primo resident nella storia dell’Hï Ibiza, club numero uno al mondo secondo la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award – gli Oscar della Musica – nella categoria Dance Electronic Album, lo scorso anno si è esibito al Madison Square Garden di New York, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria qualità globale e la sua capacità di ispirare fan di tutto il mondo. Black Coffee è in line up a Ferragosto (dalle 16 alle 2 di notte) per il ritorno di Circoloco a Rimini: dividerà il palco con &Me, Carl Craig vs Moodymann, Cirillo, Mochakk, Seth Troxler e The Martinez Brothers.

giovedì 15 agosto – CircoLoco, Rimini Beach Arena

ENRICO SANGIULIANO

Da tantissimi anni Enrico Sangiuliano occupa un posto di primissimo ordine nel panorama mondiale dei dj, grazie ad un percorso molto lineare e coerente che sta trovando ulteriore conferma nel suo progetto discografico NINETOZERO, una temporary label che si fermerà una volta uscita la pubblicazione numero zero: a maggio di quest’anno si è arrivati alla sesta.

Sangiuliano è un artista completo che non smette mai di evolversi, di porsi domande attraverso la musica e di esplorare nuove dimensioni sonore. Che si tratti di remixare classici o di scalare le classifiche, di proporre tracce di alta classe per i club o per i festival, il dj e producer italiano è un indiscusso punto di riferimento dal quale è davvero impossibile prescindere.

sabato 17 agosto – Cocoricò Riccione

TONY BOY

Il 31 maggio è uscito “Sospiro”, l’ultimo singolo di Tony Boy, la “capra” della scena rap italiana. Il brano segue la pubblicazione dell’ultimo singolo “Leanin’” ma soprattutto le ultime collaborazioni con alcuni degli artisti principali del panorama italiano: Tony è stato infatti ospite di due fra gli album più attesi dell’ultimo periodo dal pubblico del rap, “Ferite” di Capo Plaza e “Paradiso” di Tedua. L’artista di origini padovane sarà il 24 agosto in Romagna per un concerto al Peter Pan di Misano. per l’ultimo appuntamento di ALive, la serata del Peter che propone live e showcase con i migliori nomi del panorama italiano.

sabato 24 agosto – Peter Pan Misano Adriatico

TONY HUMPHRIES

Autentico pioniere della house music, il dj e producer statunitense Tony Humphries insegna e diffonde musica elettronica da oltre 40 anni, sin dai tempi del suo programma radiofonico di culto su Kiss FM e delle sue residenze allo Zanzibar di New York ed al Ministry of Sound di Londra: mai come nel caso di Humphries la denominazione di King of House risulta quanto mai appropriata. Il suo stile e la sua classe sono qualcosa di davvero unico e completano la programmazione di agosto 2024 della Villa delle Rose nel migliore dei modi. Prima di Humphries, infatti, arriveranno tra gli altri Nau P (sabato 9), James Hype (domenica 10), Marco Carola (mercoledì 14), Bob Sinclair (venerdì 16) e Guè (sabato 17).

sabato 24 agosto – Villa Delle Rose Misano Adriatico