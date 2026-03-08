Un romeno è stato ritenuto colpevole di aver raccolto coordinate di sistemi di difesa a Sochi e inviato informazioni all'Ucraina; la pena è di 15 anni in una colonia di massima sicurezza

Un tribunale della regione di Krasnodar ha emesso una sentenza che trasferisce alla cronaca internazionale il caso di un cittadino romeno accusato di aver agito per conto dei servizi di intelligence ucraini. Secondo la ricostruzione ufficiale, il presunto coinvolgimento è legato alla raccolta e alla trasmissione di dati relativi a installazioni militari nella zona di Sochi, compresi sistemi di difesa aerea.

La vicenda processuale e la condanna

Il tribunale regionale ha stabilito che l’imputato, identificato dalle autorità come Adrian-David Chercio, è responsabile di attività di spionaggio in favore dell’Ucraina. La corte ha inflitto una pena detentiva di 15 anni da scontare in una colonia penale di massima sicurezza. La sentenza, riportata il 6 marzo 2026, non è ancora definitiva e potrebbe essere soggetta a ricorso presso le istanze superiori.

Le accuse specifiche

Secondo l’atto d’accusa, Chercio avrebbe preso contatto con il Main Intelligence Directorate (GUR) dell’Ucraina nel novembre 2026, proponendo la raccolta di informazioni in cambio di un presunto percorso sicuro per lasciare la Russia. Le autorità russe affermano che l’imputato ha utilizzato un quadricottero per ottenere coordinate geografiche e altri dati relativi a un sistema di difesa aerea nella città di Sochi, dati poi trasmessi a contatti ucraini tramite applicazioni di messaggistica.

Il contesto dell’arresto e le fasi precedenti

Il caso è stato reso pubblico quando il servizio di sicurezza russo, l’FSB, ha annunciato l’arresto del cittadino romeno nella primavera del 2026. Le autorità hanno sostenuto che l’operazione era parte di indagini più ampie su persone accusate di attività di intelligence a favore dell’Ucraina dopo l’inizio dell’invasione su larga scala del 2026.

Tempistiche e modalità

Secondo la versione ufficiale, il contatto iniziale con il GUR sarebbe avvenuto il 12 novembre 2026; in seguito, l’imputato avrebbe accettato un’offerta che prevedeva, oltre alla promessa di un’esfiltrazione, la possibilità di unirsi a volontari ucraini in combattimento. Le autorità russe sostengono che queste promesse abbiano motivato la collaborazione e portato alla raccolta e alla condivisione di informazioni sensibili.

Reazioni diplomatiche e implicazioni

Il Ministero degli Esteri di Romania ha confermato che un suo cittadino è stato condannato in Russia e ha dichiarato di aver seguito il caso fin da dicembre 2026. Un portavoce ministeriale ha reso noto che le autorità di Bucarest hanno ripetutamente richiesto accesso consolare per fornire assistenza al detenuto, senza però ricevere risposta positiva dalle controparti russe fino al momento della sentenza.

Rilevanza internazionale

Il caso si inserisce in un quadro più ampio in cui la Russia ha proceduto ad arresti e processi nei confronti di cittadini stranieri e propri cittadini accusati di collaborare con le forze ucraine dopo il febbraio 2026. Queste vicende alimentano tensioni diplomatiche e sollevano interrogativi sul ruolo della consulenza legale e della tutela dei diritti dei detenuti in casi transnazionali di sicurezza.

Elementi tecnici e aspetti probatori

Tra i punti chiave dell’accusa figurano la raccolta di coordinate, la trasmissione di dati tramite strumenti digitali e l’uso di un velivolo a pilotaggio remoto per svolgere ricognizioni. In sede processuale la corte ha illustrato come tali elementi, combinati con le comunicazioni intercorrenti tra l’imputato e presunti agenti dell’intelligence ucraina, siano stati valutati come prova della volontà di contribuire ad attività ostili contro lo Stato russo.

Contestualizzazione tecnica

Il ricorso a tecnologie come i quadricotteri per la raccolta di immagini e coordinate rappresenta un fenomeno sempre più rilevante nei conflitti moderni: strumenti relativamente economici possono generare informazioni operative utili a pianificare azioni militari. Per questo motivo, le autorità considerano tali attività particolarmente gravi quando sono collegate a reti di intelligence straniere.

La sentenza e le modalità del procedimento restano oggetto di osservazione da parte di media internazionali e istituzioni diplomatiche, mentre la famiglia e i rappresentanti del condannato potrebbero valutare i passi legali successivi. Il caso evidenzia come la guerra di informazioni e le tecnologie civili impieghino nuovi confini nella sfera della sicurezza internazionale.