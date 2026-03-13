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Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa

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Rombo bianco su sfondo blu. Il nuovo segnale stradale, non ancora previsto in Italia, è sempre più diffuso in Europa: ecco cosa significa....

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Rombo bianco su sfondo blu. Il nuovo segnale stradale, non ancora previsto in Italia, è sempre più diffuso in Europa: ecco cosa significa.

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