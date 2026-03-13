Home > Video > Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa Rombo bianco su sfondo blu. Il nuovo segnale stradale, non ancora previsto in Italia, è sempre più diffuso in Europa: ecco cosa significa.... di Adnkronos Pubblicato il 13 Marzo 2026 alle 15:31 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Rombo bianco su sfondo blu. Il nuovo segnale stradale, non ancora previsto in Italia, è sempre più diffuso in Europa: ecco cosa significa. https://www.youtube.com/watch?v=H88raSDH2f8