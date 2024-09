Romina Power ha introdotto suo fratello Tyrone, dicendo che si sono incontrati quando lei aveva 37 anni. Il loro incontro è una storia molto commovente.

Romina Power ha presentato al mondo il fratello Tyrone in un'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Entrambi vivono in una fattoria in Puglia, vicini ad Al Bano. Hanno parlato della loro esperienza di vita, inclusa la scomparsa del loro padre. Romina aiuta molto Tyrone con l'italiano, affermando che la loro connessione è un miracolo. Hanno inoltre ricordato la loro sorella Taryn, morta di leucemia a 67 anni, e il loro padre. Tyrone ha anche parlato positivamente della sua relazione con Al Bano, mentre Romina ha evitato di parlare della figlia Ylenia, un argomento delicato per lei.

Romina Power ha introdotto al mondo il fratello Tyrone in un’intervista con Silvia Toffanin, sul palco di Verissimo. Attualmente vivono insieme in una fattoria in Puglia, a 40 minuti di distanza da Al Bano. Hanno discusso la loro esperienza, che spazia dalla scomparsa del loro padre, quando Tyrone era ancora nella pancia della madre, fino a oggi. Il fratello ha rivelato che Romina lo sostiene molto con la lingua italiana, dicendo: «Lei mi corregge sempre. È il mio miracolo». Hanno un legame molto speciale.

Romina Power ha rivelato che si sono conosciuti da adulti: «Ho scoperto di avere un fratello quando avevo 13 anni.

«Ero a New York mentre facevo le pulizie domenicali, uscendo dalla stanza ho sentito una voce che mi ha fermato, era un tono molto unico. Sono entrato nella stanza e l’ho vista cantare, subito ho pensato: “Questa è mia sorella”», ha raccontato Tyrone. «Ho cominciato a piangere perché per me era impensabile: dovevamo incontrarci e così abbiamo fatto due anni dopo, nel 1988 a Los Angeles».

«Sembrava irreale, l’ho incontrato quando avevo 37 anni, lui 30», ha detto lei e Tyrone ha aggiunto: «Non sapevo cosa aspettarmi da lei, ma è diventato subito più facile, abbiamo trovato un’intesa».

Hanno ricordato anche la sorella Taryn e il loro padre.

Romina ha raccontato del suo primo incontro con Tyrone e Taryn, i suoi due fratelli, che per lei non era proprio un primo incontro visto che, in certo senso, li aveva percepiti come familiari. Ricorda la sorella, Taryn, come un talento senza limiti, ma sfortunatamente la sua vita è stata accorciata all’età di 67 anni a causa una battaglia contro la leucemia. Condivide Romina: «L’assenza di qualcuno che ti manca è sempre presente, è una sensazione persistente, e per gestire il dolore del perduto, bisogna essere preparati».

Ha parlato anche del suo affetto per il padre, Tyrone, deceduto quando era ancora giovane. La sua conoscenza di lui è maturata negli anni: «Ho impiegato 25 anni a raccogliere informazioni sul mio papà Tyrone, da fan, ex-fidanzate, amanti, e amici, e ora ho un’immagine completa di chi era come uomo», ha rivelato.

Quanto alla relazione con Al Bano, Tyrone ha rivelato a Silvia Toffanin: «Ho goduto molto dalla mia relazione con Al Bano. Siamo diventati amici fin dall’inizio. Lo visito due volte al mese e mi rallegra sempre vederlo, a condizione che lo trovi a casa, dato che passa molto tempo in viaggio».

Mentre, il tema di Ylenia Carrisi è ancora un argomento molto delicato per Romina. Preferisce evitare di discuterne per non rischiare di farsi sopraffare dalle emozioni. Anche in questo caso, Tyrone si è dimostrato un grande sostegno.