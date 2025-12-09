Rosanna Lambertucci a 80 Anni: Riflessioni e Bilanci di Una Straordinaria Carriera

Un percorso professionale e umano di Rosanna Lambertucci: tra successi e passioni.

Rosanna Lambertucci ha recentemente festeggiato un traguardo significativo: gli 80 anni. In un periodo di riflessione, ha deciso di esprimere le sue opinioni e i suoi sentimenti riguardo alla vita e alla carriera. In una lunga intervista con Il Messaggero, ha tracciato un bilancio della sua esistenza, definendolo positivo. “Mi sento in pace con me stessa e ho dato molto di più di quanto avessi mai immaginato”, ha affermato.

Un’eredità di professionalità

Quando le è stato chiesto chi potesse raccogliere il suo testimone, Rosanna ha immediatamente menzionato sua figlia, Angelica Amodei. Prodotta da una storica relazione con Alberto Amodei, ex dirigente Rai, Angelica ha intrapreso un percorso simile a quello della madre, diventando giornalista e autrice nel campo della salute. Rosanna ha sottolineato: “Mia figlia è la mia erede. Ha scelto di lavorare duramente e ha preferito non utilizzare la mia influenza per farsi strada”.

Il confronto con le nuove generazioni

Il giornalista ha accennato a Vira Carbone e Luana Ravegnini, attualmente in onda su Rai1, ma Rosanna ha mantenuto fermo il suo punto di vista. “Loro sono talentuose e mi considerano una guida, ma per me, Angelica è unica”. Questo evidenzia l’apprezzamento di Rosanna per il talento della figlia, pur riconoscendo il valore delle altre professioniste del settore.

Una carriera ancora attiva

Nonostante il raggiungimento della pensione, Rosanna non ha intenzione di ritirarsi. Ha espresso il desiderio di tornare in tv con un suo programma, affermando che la serenità acquisita negli anni potrebbe renderla ancora più efficace nel suo lavoro. “Sarei in grado di fare un programma migliore di prima”, ha dichiarato con entusiasmo.

Proposte e opportunità nel passato

Ricordando un’opportunità del passato, Rosanna ha rivelato di aver ricevuto un’offerta da Gianni Boncompagni per un show su Canale 5, intitolato ‘Rosanna Contro Tutti’. Sebbene l’idea fosse allettante e promettesse un guadagno sostanzioso, ha scelto di declinare l’offerta, che poi andò ad Ambra Angiolini. “Ho riflettuto molto, ma ho deciso di restare fedele alla mia rete e ai miei valori”.

La vita e le relazioni personali

Oltre alla carriera, Rosanna ha affrontato anche temi più personali. Ha parlato del suo compagno di vita, Alberto, che ora riposa in pace. La sua memoria continua a vivere attraverso le storie raccontate e l’eredità lasciata nella sua famiglia. “La sua presenza è ancora viva in me e nel nostro legame”, ha affermato, con un velo di nostalgia nella voce.

Inoltre, ha condiviso un pensiero sul mondo attuale della televisione e le sfide che affrontano le nuove generazioni di giornalisti. “Ci sono molte pressioni e aspettative, ma è fondamentale rimanere fedeli a se stessi”, ha concluso, esprimendo la sua speranza per un futuro luminoso per Angelica e per i giovani professionisti del settore.