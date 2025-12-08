Rosanna Lambertucci: Riflessioni sulla Carriera e la Famiglia a 80 Anni di Vita

Recentemente, Rosanna Lambertucci ha raggiunto un traguardo significativo: gli 80 anni. Questo importante compleanno ha rappresentato per lei l’occasione ideale per riflettere sulla sua esistenza e per esprimere liberamente i suoi pensieri. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la celebre giornalista ha tracciato un bilancio della sua vita, rivelando una profonda soddisfazione per ciò che ha realizzato.

\”Il mio bilancio è buono. Mi sento abbastanza in pace. Ho dato moltissimo, più di quello che avrei pensato di poter dare, e ho ricevuto altrettanto\” ha affermato con orgoglio. Queste parole racchiudono l’essenza di una donna che ha dedicato la propria vita alla comunicazione e all’informazione, lasciando un segno indelebile nel panorama mediatico italiano.

Una figlia di talento

Quando il giornalista le ha chiesto se avesse un’erede, Rosanna ha immediatamente nominato sua figlia, Angelica Amodei, frutto dell’unione con il compianto Alberto Amodei, storica figura della Rai. La giovane Angelica ha seguito le orme della madre, diventando a sua volta giornalista e scrittice, con un focus particolare sulla salute. Rosanna ha elogiato la determinazione della figlia, sottolineando come, nonostante le opportunità, Angelica abbia scelto di costruirsi da sola, affrontando le sfide del settore.

Il legame speciale tra madre e figlia

In un mondo mediatico in continua evoluzione, Rosanna ha riconosciuto il talento di altre colleghe, come Vira Carbone e Luana Ravegnini, che attualmente conducono programmi su Rai1. Tuttavia, ha voluto chiarire: \”Loro sono brave, mi vedono come la loro musa. Però mia figlia è mia figlia\”. Questa affermazione evidenzia non solo l’amore materno, ma anche una certa protezione nei confronti della carriera di Angelica.

Un futuro ancora da scrivere

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da una persona di 80 anni, Rosanna non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, ha espresso il desiderio di tornare in televisione con un programma tutto suo. \”Credo che sarei anche più brava di un tempo perché sono molto più serena dentro\” ha dichiarato, dimostrando che la creatività e la passione non conoscono limiti di età. Anche se in passato ha ricevuto offerte allettanti, come quella da Gianni Boncompagni per un progetto su Canale 5, ha scelto di rimanere fedele alla Rai.

Riflessioni su opportunità e scelte

Il progetto che le era stato proposto, intitolato Rosanna Contro Tutti, avrebbe potuto portare vantaggi economici considerevoli, ma alla fine la scelta di non accettare è stata dettata da un forte attaccamento alla sua storia professionale. La sua storia insegna che talvolta le opportunità più lucrative non sono necessariamente quelle che portano alla vera soddisfazione personale.

Rosanna Lambertucci rappresenta un esempio di resilienza e passione per il proprio lavoro. La sua capacità di riflessione e la sua voglia di continuare a essere attiva nel panorama televisivo italiano sono un chiaro segnale che la creatività e l’impegno possono accompagnarci a qualsiasi età. Con Angelica al suo fianco, il futuro appare promettente e ricco di nuove avventure per questa straordinaria donna del mondo dello spettacolo.