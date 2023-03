Rugby: Sei Nazioni femminile, annunciato il XV azzurro che sfiderà la Francia

Parma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il percorso della Nazionale femminile nel Tiktok Women’s Six Nations 2023 inizia dallo Stadio S. Lanfranchi di Parma, dove domenica 26 marzo alle ore 16 verrà fischiato l’avvio dell’incontro con la Francia – Diretta Sky Sport Arena e NOW,...

Parma, 24 mar. – (Adnkronos) – Il percorso della Nazionale femminile nel Tiktok Women’s Six Nations 2023 inizia dallo Stadio S. Lanfranchi di Parma, dove domenica 26 marzo alle ore 16 verrà fischiato l’avvio dell’incontro con la Francia – Diretta Sky Sport Arena e NOW, biglietti in vendita su www.ciaotickets.com e il giorno di gara presso l’impianto sportivo.

Le formazioni si incontrano per la ventottesima volta nella loro storia, la quindicesima nel Torneo e la prima dopo la sfida ai quarti di finale della Rugby World Cup, conclusasi con il successo delle transalpine per 39-3. Esordio nel Torneo per Giovanni Raineri, Capo Allenatore in carica da dicembre 2022, che per la sfida tra le più classiche schiera un XV di esperienza.

Confermati i gradi di Capitano per Elisa Giordano; le chiavi della mediana sono affidate a Stefan-Madia, mentre Beatrice Rigoni ricoprirà il ruolo di primo centro. Michela Sillari, al tredici, è l’atleta in attività che ha segnato il maggior numero di punti nel Torneo (112). Nel reparto degli avanti, Vittoria Vecchini in campo dal primo minuto nel ruolo di tallonatrice, Turani e Gai all’uno e al tre. Pronta a subentrare dalla panchina Sara Barattin, 111 caps, Azzurra con più presenze di sempre.

‘Non vediamo l’ora di prendere parte a questo prestigioso Torneo’, commenta Raineri: ‘Per me è un’emozione doppia, viverlo per la prima volta da allenatore, dopo essere sceso in campo come giocatore. Siamo consapevoli di quanto le gare saranno sfidanti, affronteremo delle squadre molto forti e ci stiamo preparando al meglio. Tutte le atlete in formazione dovranno dare il meglio di loro stesse: le più esperte, facendo da traino alle più giovani e le ragazze con meno presenze con l’obiettivo di confermare quanto di buono hanno già dimostrato’

Dirigerà il match Maggie Cogger-Orr (NZR), coadiuvata da Hollie Davidson (SRU) e Katherine Ritchie (RFU); TMO: Ben Blain (SRU). Domani alle ore 13.30 la conferenza stampa pre partita del Capitano Elisa Giordano, sulla pagina Facebook e il canale YouTube FIR. Questa la formazione in campo domenica: Vittoria Ostuni Minuzzi, Aura Muzzo, Michela Sillari, Beatrice Rigoni, Alyssa D'Incà, Veronica Madia, Sofia Stefan, Elisa Giordano, Giada Franco, Francesca Sgorbini, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Lucia Gai, Vittoria Vecchini, Silvia Turani.