Russia: Bindi, 'Salvini su Putin non regge, crea problema a governo'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Su Putin Salvini non regge. Continua a negare che fosse filoputiniano ma lo era e lo è tuttora. Ci ricordiamo le felpe e quando diceva che è meglio un Putin di due Mattarella. Secondo me manda un messaggio ai suoi vecchi amici: non sono cambiato, sono ...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Su Putin Salvini non regge. Continua a negare che fosse filoputiniano ma lo era e lo è tuttora. Ci ricordiamo le felpe e quando diceva che è meglio un Putin di due Mattarella. Secondo me manda un messaggio ai suoi vecchi amici: non sono cambiato, sono sempre io. E' rimasto lo stesso anche se è costretto a nascondersi perché crea imbarazzo al governo. Meloni lo tollera perché sono una coalizione e governano insieme, ma credo sia imbarazzata. La risposta del ministro degli Esteri non copre quanto dice Salvini: è vero che la politica estera la fa lui, ma il commento di un vicepresidente dello stesso governo crea un problema." così Rosy Bindi ospite a Otto e mezzo su La7.